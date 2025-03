La zeppola. Oggi, in questo giorno di festa dedicato alla figura paterna, essa si erge non solo come delizia del palato, ma come un’epifania di dolcezza che trascende la sua pur godibile materialità. Pensateci, amici miei: al di là della sua forma, ora tonda come un abbraccio, ora sinuosa come un ricamo di festa, esiste un’Idea di zeppola, un archetipo celeste che ogni pasticcere, con sapiente gesto, tenta di replicare sulla terra.

Forma e Significato: Un Riflesso Paterno

Non è forse la sua doratura, ottenuta con la sapienza del fuoco, un riflesso del sole che oggi onora i padri? E quella morbidezza che si scioglie in bocca, non è forse l’eco di una carezza paterna, rassicurante e tenera? Poi, la crema, candida e voluttuosa, come un pensiero affettuoso che avvolge il cuore. E la ciliegina, vermiglia e lucida, posta come un gioiello sulla sommità, non è forse la gioia, la scintilla negli occhi di un figlio?

Oltre la Materia: L’Idea filosofica della Zeppola

Vedete, la zeppola non è solo un ammasso di pasta fritta o al forno, farcita di crema. Essa partecipa di un’essenza superiore, di un modello perfetto che risiede nel mondo delle Idee. Ogni zeppola che oggi gustiamo è una pallida, seppur deliziosa, imitazione di quell’Idea primigenia, di quella forma ideale di dolcezza e di festa che celebra il legame sacro tra padre e figlio.

Un Assaggio di Amore Eterno

In questo giorno, dunque, eleviamo la zeppola non solo a simbolo di golosità, ma a metafora di quell’amore paterno che, pur nelle sue imperfette manifestazioni terrene, aspira sempre alla purezza e alla perfezione dell’Idea. Un boccone di zeppola oggi è un assaggio di quell’amore eterno, un frammento di quella dolcezza ideale che ogni padre, nel suo cuore, desidera offrire ai propri figli. E in questo semplice gesto, in questo piccolo rito di gusto, ritroviamo, per un istante, la bellezza incorruttibile del mondo delle Idee.