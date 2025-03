In un’audizione il presidente di Stellantis, John Elkann, nella foto, ha delineato un quadro complesso per il futuro dell’industria automobilistica europea e italiana. Il focus? La transizione all’elettrico, le sfide competitive e la necessità di un piano industriale chiaro.

La Cina Domina, l’Europa Insegue

“Oggi sono attive 263 Gigafactory in tutto il mondo: 214 sono localizzate in Cina, solo 13 in Europa.” Elkann non ha usato mezzi termini: la Cina ha un vantaggio schiacciante, non solo in termini di produzione, ma anche di tecnologia. Il costo delle batterie, che rappresenta fino al 45% del costo totale di un veicolo elettrico, è un fattore cruciale. L’Europa, nonostante gli sforzi, è ancora indietro.

Mercato Frammentato e Obiettivi Climatici

“Le norme sulla decarbonizzazione hanno creato un mercato frammentato e non omogeneo.” La transizione all’elettrico procede a velocità diverse nei vari paesi europei. Mentre alcuni mercati minori registrano quote di immatricolazioni di veicoli elettrici superiori al 30%, i principali mercati, inclusa l’Italia, faticano a decollare. “In Italia ci sono meno di un terzo delle colonnine installate in Olanda.” La mancanza di infrastrutture di ricarica adeguate è un ostacolo significativo.

La Strategia di Stellantis

Nonostante le difficoltà, Stellantis conferma il suo impegno nell’elettrificazione. “Continuiamo a sostenere che l’elettrificazione è lo strumento più efficace per raggiungere la decarbonizzazione.” L’azienda investe in piattaforme multi-energia negli stabilimenti italiani, con l’obiettivo di produrre una gamma completa di veicoli elettrici e ibridi. “A Pomigliano è stata estesa fino al 2030 l’attuale produzione della Panda Ibrida (la Pandina), a cui seguirà la nuova generazione dello stesso modello.”

Infrastrutture e Competitività

Elkann ha sottolineato l’urgenza di potenziare l’infrastruttura di ricarica e di affrontare i fattori di competitività. “Il settore automobilistico europeo si trova in una fase critica, dovendo far fronte alla crescente pressione esercitata dagli obiettivi normativi in materia di CO2 e alla diminuzione della propria competitività globale.” I costi di produzione in Europa sono più alti rispetto alla Cina, in particolare per quanto riguarda l’energia.

Un Appello all’Europa

“Noi auspichiamo che ciò possa accadere presto anche in Europa. Perché in questo mestiere definire un quadro chiaro è fondamentale per tutti gli attori.” L’appello di Elkann è chiaro: l’Europa deve definire una politica industriale chiara per l’auto, con normative e risorse adeguate, per non perdere terreno rispetto a Cina e Stati Uniti.