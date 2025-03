Snam ha annunciato oggi i risultati finanziari per l’anno 2024, segnando un periodo di crescita significativa e investimenti senza precedenti. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato la Relazione finanziaria annuale, evidenziando una performance che supera le aspettative iniziali.

Investimenti in Crescita Vertiginosa per il Futuro Energetico

L’anno appena concluso ha visto Snam realizzare investimenti totali per 2.875 milioni di euro, un aumento del 31,0% rispetto all’anno precedente. Questa cifra record è stata trainata principalmente dall’avanzamento dei lavori per il cruciale terminale GNL di Ravenna, dall’avvio del progetto della Linea Adriatica e da significativi investimenti nel settore dello stoccaggio. È importante sottolineare che il 65% di questi investimenti è allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e il 31% alla Tassonomia Europea, confermando l’impegno di Snam verso la sostenibilità.

EBITDA e Utile Netto Adjusted in Forte Aumento

I risultati del 2024 mostrano una solida crescita anche in termini di redditività. L’EBITDA adjusted ha raggiunto i 2.753 milioni di euro, segnando un incremento del 13,9%. Allo stesso modo, l’Utile netto adjusted di Gruppo si è attestato a 1.289 milioni di euro, con una crescita del 10,4%, superando significativamente le previsioni aziendali. Questa performance positiva è stata sostenuta principalmente dalla crescita dei ricavi regolati, che hanno più che compensato il minor contributo dei business legati alla transizione energetica.

Operazioni Strategiche per Rafforzare l’Infrastruttura

Nel corso del 2024, Snam ha portato a termine operazioni strategiche di rilievo. Tra queste, spicca il perfezionamento dell’acquisizione di Edison Stoccaggio per un controvalore di circa 565 milioni di euro, avvenuta dopo l’incremento della partecipazione in Adriatic LNG al 30% finalizzato a dicembre 2024. Parallelamente, Snam ha ceduto la partecipazione indiretta del 5,88% in ADNOC Gas Pipelines per un controvalore di circa 234 milioni di euro equivalenti.

Sostenibilità Finanziaria e Ambientale al Centro della Strategia

Snam continua a porre grande attenzione alla sostenibilità, sia dal punto di vista finanziario che ambientale. La finanza sostenibile ha raggiunto l’84%, in linea con l’obiettivo dell’85% previsto per il 2027, che è stato ulteriormente innalzato al 90% da raggiungere entro il 2029. Sul fronte ambientale, l’azienda ha registrato una riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 del 28% rispetto al 2022, dimostrando un impegno concreto verso la decarbonizzazione.

Dividendo in Crescita per gli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un saldo dividendo per il 2024 di 0,1743 euro per azione, che, unitamente all’acconto già distribuito, porta il dividendo complessivo a 0,2905 euro per azione, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente e in linea con la politica dei dividendi annunciata. Inoltre, è stato annunciato un dividendo per il 2025 pari a 0,2905 euro per azione, confermando la politica di crescita graduale.

Le Parole dell’Amministratore Delegato Stefano Venier

L’Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier, nella foto, ha così commentato i risultati: “Chiudiamo il 2024 con risultati molto positivi, superiori alla guidance, che dimostrano una crescita significativa. Riflettono il nostro impegno a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese e ad accelerare la sua transizione sostenibile verso il Net Zero, con investimenti record pari a circa 3 miliardi di euro. In uno scenario energetico che rimane incerto, stiamo rafforzando l’infrastruttura nazionale con l’acquisizione di Adriatic LNG ed Edison Stoccaggio, attraverso un piano di investimenti di 12,4 miliardi di euro al 2029, il più significativo della nostra storia. L’ambizione di diventare un operatore infrastrutturale pan-europeo multi-molecola va di pari passo con l’innovazione e la sostenibilità, aree in cui nel 2024 abbiamo fatto progressi, anticipando gli ambiziosi obiettivi fissati dal nostro Transition Plan”.

Principali Dati Finanziari in Sintesi