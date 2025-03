Dopo un periodo di stabilità, a dicembre 2024 si è registrato un leggero aumento nel prezzo medio dell’assicurazione per la responsabilità civile auto (Rc Auto) in Italia. A rivelarlo sono i dati pubblicati dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), che fotografano un mercato in movimento.

Leggero incremento a fine anno

L’analisi dell’Ivass evidenzia come il premio medio per l’Rc Auto abbia raggiunto i 419 euro nel corso dell’ultimo mese del 2024. Questo valore segna una modesta crescita rispetto ai 416 euro registrati nei due mesi precedenti, ottobre e novembre dello stesso anno. Un segnale, seppur contenuto, di una rinnovata tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa calma.

Aumento più marcato su base annua

Guardando a un orizzonte temporale più ampio, l’incremento diventa più significativo. L’ultimo trimestre del 2024 ha visto il premio medio dell’Rc Auto crescere del +6,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Considerando l’inflazione, la crescita in termini reali si attesta al +5,3%. Questo dato sottolinea una dinamica di mercato che, nel corso dell’anno, ha visto un progressivo aumento dei costi per gli automobilisti.

Confronto con il passato: prezzi sopra i livelli pre-pandemia

L’attuale costo medio dell’Rc Auto si posiziona al di sopra dei valori osservati prima dell’emergenza sanitaria. Nel 2019, infatti, il premio medio si attestava a 404 euro. Questo suggerisce come, nonostante le fluttuazioni, il costo dell’assicurazione auto abbia superato i livelli pre-crisi.

Tuttavia, se si allarga ulteriormente lo sguardo, si nota come il prezzo medio attuale sia ancora inferiore rispetto a quanto si registrava dieci anni fa. Nel quarto trimestre del 2014, infatti, il premio medio era più alto dell’12,2% rispetto all’ultimo trimestre del 2024. Questo dato evidenzia una tendenza di lungo periodo che, pur con delle oscillazioni, ha visto una riduzione complessiva dei costi assicurativi nel corso dell’ultimo decennio.

In conclusione, i dati dell’Ivass mostrano un mercato dell’Rc Auto in lieve ripresa di prezzo a fine 2024, con un aumento più consistente se confrontato con l’anno precedente. Un quadro complesso che vede i costi attuali superiori al periodo pre-pandemico ma inferiori a quelli di dieci anni fa.