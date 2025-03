(di Katherine Puce) Il mid-market rappresenta quella fascia di aziende che si colloca tra le piccole imprese e le grandi multinazionali, caratterizzandosi per un fatturato annuo compreso tra 10 milioni e 1 miliardo di euro. Queste aziende giocano un ruolo cruciale nell’economia, essendo spesso motori di innovazione, crescita e occupazione.

Un settore in espansione

Nel 2025, il mid-market si sta affermando come un settore in espansione. Secondo il report dello Studio Legale internazionale Osborne Clarke, pubblicato il 17 febbraio 2025, il segmento mostra una crescita delle operazioni di M&A e investimenti, con previsioni positive per tutto l’anno. Inoltre, il report evidenzia come la flessibilità di queste aziende le renda particolarmente attraenti per investitori e fondi, alla ricerca di opportunità di crescita in settori ad alto potenziale.

Le prospettive positive sono sostenute da una situazione economica relativamente stabile, dall’equilibrio tra domanda e offerta e dalla crescente necessità per le aziende di innovare e trasformare i propri modelli di business. Tra i settori trainanti emergono Tecnologia, Media e Comunicazioni, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale, oltre ai Servizi Finanziari/FinTech, Energie Rinnovabili e il comparto Life Sciences & Healthcare.

L’aumento delle operazioni nel mid-market riflette una tend globale, in cui le imprese di medie dimensioni sono sempre più protagoniste di operazioni strategiche, sia per espandere il proprio mercato, sia per rispondere alle sfide della digitalizzazione e della sostenibilità.

Un altro dato significativo e incoraggiante riguarda il panorama manageriale di queste aziende, dove si registra una crescente presenza femminile in ruoli di leadership. Tuttavia, nonostante i progressi, la sfida dell’equilibrio di genere rimane ancora aperta.

La presenza delle donne nelle aziende di medie dimensioni

Secondo il rapporto Women in Business 2025 di Grant Thornton, solo il 4,2% delle aziende italiane di medie dimensioni non annovera donne nei ruoli manageriali, un netto miglioramento rispetto all’8,6% del 2024Le imprese del mid-market sono sempre più spinte da investitori, clienti e stakeholder a rafforzare la leadership femminile, con il rischio di perdere opportunità commerciali e finanziamenti in assenza di un impegno concreto. Difatti, il 77,6% delle aziende a livello globale ha ricevuto esplicitamente questo tipo di sollecitazioni, spingendo il 56,3% ad aumentare la rappresentanza femminile nei vertici aziendali. In Italia, il 42% delle imprese ha adottato misure analoghe.

La diversità di genere, più di quanto si pensi, è ormai un elemento strategico per l’accesso ai capitali e la crescita aziendale. Tuttavia, nonostante i progressi, la disparità di genere rimane evidente. Infatti, secondo il rapporto, le donne in posizioni di leadership rappresentano solo il 35,7% del totale. Un dato che non si discosta molto dal trend delle altre medie imprese nell’Eurozona, dove la media è del 35%, e dal resto del mondo, dove si attesta al 34%.

Un punto di partenza, non di arrivo

Così, Roberta Cipollini, Partner presso Ria Grant Thornton, ha commentato i dati: “Il percorso verso una reale parità è ancora lungo. Il fatto che una giovane donna che entra oggi nel mondo del lavoro debba attendere oltre 25 anni prima di poter lavorare in un’azienda con una leadership equamente distribuita dimostra che esiste il concreto rischio di perdere una generazione di donne leader, privando le imprese del loro contributo e del valore che potrebbero apportare”.

Dunque, accogliamo questi dati positivamente per le medie imprese, che stanno vivendo un anno di crescita e trasformazione. Tuttavia, questo rappresenta solo un punto di partenza e non di arrivo. Importante è continuare a promuovere il cambiamento strutturale, garantendo che l’equilibrio di genere nei ruoli dirigenziali diventi una realtà consolidata e non solo una risposta a pressioni esterne.