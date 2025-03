Un segnale di rallentamento giunge dall’economia giapponese con la pubblicazione dei dati sulla produzione industriale per il mese di gennaio. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria (METI), l’attività manifatturiera del paese ha registrato una contrazione, alimentando un dibattito sulle prospettive economiche future.

Numeri in Rosso per la Produzione

L’indice destagionalizzato della produzione industriale ha segnato una diminuzione dell’1,1% rispetto al mese precedente. Questo dato segue un calo dello 0,3% registrato a dicembre e si allinea con le stime degli analisti, che avevano previsto una flessione analoga. Nonostante la battuta d’arresto mensile, l’indice grezzo ha mostrato una crescita del 2,2% su base annua, suggerendo una dinamica complessa nel settore.

Consegne in Frenata, Scorte in Aumento

Un’analisi più approfondita dei dati rivela come la diminuzione della produzione sia stata influenzata da una frenata nelle consegne, che hanno subito una contrazione dell’1% su base mensile. Parallelamente, si è osservato un incremento delle scorte, cresciute dell’1,5%. Il rapporto tra scorte e vendite, noto come ratio delle scorte, si è attestato a -0,4%, indicando una leggera difficoltà nello smaltimento dei prodotti immagazzinati.

Utilizzo della Capacità Produttiva in Leggera Diminuzione

Un altro indicatore chiave monitorato attentamente è la capacità di utilizzo degli impianti industriali. Nel mese di gennaio, questo valore si è attestato al 96,6%, segnando un decremento dello 0,3% rispetto al mese precedente e un calo più significativo, pari all’1,9%, rispetto a un anno fa. Questo dato suggerisce una minore intensità nell’impiego delle risorse produttive disponibili.

In sintesi, i dati di gennaio evidenziano una fase di rallentamento per la produzione industriale giapponese, con una combinazione di fattori che vanno dalla diminuzione delle consegne all’aumento delle scorte. L’evoluzione di questi indicatori nei prossimi mesi sarà cruciale per comprendere la tenuta e le prospettive del settore manifatturiero nipponico.