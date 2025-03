Il Consiglio di amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha approvato i dati consolidati al 31 dicembre 2024 che evidenziano un EBITDA pari ad euro 23,3 milioni, in crescita rispetto ad euro 22,9 milioni del 31 dicembre 2023.

Performance Delle Business Unit

La crescita dell’EBITDA rispetto all’anno precedente riguarda la business unit Agency e Corporate Services, con un miglioramento in Abaco ed in Agency; in diminuzione invece la business unit Real Estate Network Services collegato alla minore attività di Appaltatore non ancora compensata dai nuovi business.

Migliora l’EBIT di Gruppo

L’EBIT di Gruppo è stato pari ad euro 15,3 milioni, in miglioramento rispetto ad euro +11,5 milioni del 2023 grazie sia al miglioramento dell’EBITDA, sia a seguito delle minori svalutazioni dei crediti.

Impatto Retroattivo dei Bonus Fiscali

Il cambio della normativa con effetto retroattivo inerente ai bonus fiscali afferenti all’ecobonus ha portato l’azienda a dover stornare i crediti per fatture da emettere al 31 dicembre 2024 (al netto delle relative fatture da ricevere) relativi all’attività di segnalazione di lavori di riqualificazione divenuti inattuabili; gli effetti complessivi pari ad euro 12,3 milioni sono stati riclassificati gestionalmente nella gestione straordinaria.

Utile Netto in Crescita Nonostante il Superbonus

Al 31 dicembre 2024 il Risultato Netto del Gruppo Gabetti è stato pari ad euro +1,1 milioni, in crescita rispetto ad euro un milione del 2023 nonostante i risultati del 2024 siano stati penalizzati dalle recenti modifiche normative sul tema “superbonus” introdotte dal Governo. L’effetto economico diretto sui dati al 31 dicembre 2024 relativo alla legge n.67 del 23 maggio 2024 è stato stimato pari ad euro 4,3 milioni (considerando gli effetti complessivi tra i quali quelli sulle imposte e sulla quota di terzi); senza tale effetto il Risultato Netto del Gruppo sarebbe stato pari ad euro +5,4 milioni.

Il Commento del Presidente Fabrizio Prete

“Il Gruppo chiude l’esercizio 2024 con un risultato positivo nonostante le difficoltà generate dal cambio normativo inerente al tema delle riqualificazioni che hanno prodotto ricavi in riduzione – dichiara Fabrizio Prete, Presidente del Gruppo Gabetti – ma grazie ad una migliore marginalità e al contenimento dei costi, l’utile è risultato superiore all’esercizio precedente. Anche la gestione finanziaria è risultata molto buona, con un indebitamento finanziario in riduzione del 72% e pari a 15,4 milioni di euro”.

Le Dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Marco Speretta

“L’esercizio si chiude con risultati differenti tra le due linee di business – dichiara Marco Speretta, Amministratore Delegato del Gruppo –. L’Agency e Corporate Services hanno prodotto risultati positivi soprattutto grazie ad Abaco che, nonostante i minori ricavi dell’Engineering (-64%) penalizzata dal cambio normativo relativo agli incentivi fiscali, ha razionalizzato i costi ed ha chiuso l’esercizio in crescita rispetto all’esercizio precedente. La linea Real Estate Network Services ha prodotto un’Ebitda positivo ma in riduzione rispetto al 2023 per il rallentamento di Gabetti Lab. Molto buoni e in crescita soprattutto nel Franchising e in Monety”.

Approvato Piano di Stock Option 2025-2029

Il Consiglio di amministrazione in data odierna ha inoltre approvato la proposta di adozione di un piano di stock option 2025-2029 a favore degli amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, dirigenti e quadri della Società e delle sue controllate.