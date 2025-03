La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha annunciato un significativo investimento di 5 milioni di euro in VRMedia S.r.l., una società deep-tech spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’obiettivo è supportare l’espansione della piattaforma di realtà aumentata di VRMedia nel cruciale settore dell’Healthcare.

Kiber: Dalla Realtà Aumentata Industriale all’Healthcare Avanzato

VRMedia ha sviluppato Kiber, una piattaforma all’avanguardia di Augmented Reality e remote collaboration. Attualmente, Kiber è adottata da importanti gruppi e corporate multinazionali nel settore industriale. A partire dal 2023, l’azienda ha intrapreso un percorso di evoluzione del prodotto per estendere le potenziali applicazioni della sua tecnologia anche all’Healthcare & Life Sciences.

Il Nuovo Visore Kiber per una Sanità Più Efficiente

Il nuovo visore Kiber è progettato per abilitare processi sanitari più rapidi, sicuri e affidabili attraverso la teleassistenza avanzata. Questa innovazione mira a rispondere a diverse esigenze cruciali della filiera sanitaria, spaziando dalla prevenzione alla diagnosi, dal trattamento al monitoraggio, fino alla formazione medica specializzata.

Il Commento di ENEA Tech e Biomedical sull’Investimento Strategico

Maria Cristina Porta, direttore generale di ENEA Tech e Biomedical, ha commentato: “L’investimento di 5 milioni di euro da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical in VRMedia rappresenta un’importante spinta per l’innovazione nel campo della realtà aumentata applicata all’industria e al settore Healthcare & Life Sciences. Il supporto mira a consolidare lo sviluppo della tecnologia proprietaria della società e a favorire, al contempo, l’ingresso del visore Kiber Meta nel segmento sanitario. Grazie a dispositivi avanzati, in grado di migliorare l’efficienza operativa e la teleassistenza sanitaria, questo investimento conferma il ruolo strategico delle tecnologie immersive nella digitalizzazione della sanità, contribuendo a migliorare il futuro dell’industria della salute, attraverso l’accesso diretto ai servizi medici e una maggiore efficienza dei processi clinici“.