FAE Technology S.p.A., gruppo industriale italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan, ha annunciato di aver completato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di MAS Elettronica S.r.l. Questa operazione, già anticipata con un comunicato stampa il 5 febbraio 2025, segna un importante passo per la crescita e l’espansione di FAE Technology nel dinamico settore dell’elettronica.

MAS Elettronica: Un Polo di Competenza nell’Embedded e nelle Architetture ARM

Con sede a Rubano (Padova), MAS Elettronica è una realtà tecnologica fondata nel 2008, specializzata nello sviluppo di soluzioni embedded proprietarie e di architetture ARM (Advanced RISC Machine) per il mercato industriale. L’azienda offre una vasta gamma di servizi che spaziano dall’hardware al software e al firmware design, rivolgendosi a settori all’avanguardia come il medicale, l’intelligenza artificiale, la sicurezza e l’automotive. Un tratto distintivo di MAS Elettronica è la sua capacità di fornire soluzioni customizzate e di affiancare i clienti in tutte le fasi di sviluppo dei loro prodotti.

FAE Technology Amplia le Proprie Competenze e l’Offerta di Prodotti

Grazie a questa acquisizione, FAE Technology potenzia significativamente il proprio set di competenze ingegneristiche per lo sviluppo di soluzioni elettroniche innovative. L’operazione permette inoltre di ampliare l’offerta di prodotti basata su soluzioni proprietarie, rafforzando la posizione di FAE Technology come punto di riferimento nel settore italiano dell’elettronica. L’integrazione di MAS Elettronica genera nuove prospettive di sviluppo nei mercati di riferimento e incrementa il valore aggiunto offerto ai clienti e ai partner industriali del Gruppo.

Consolidamento della Presenza Nazionale con un Nuovo Centro R&S a Padova

L’acquisizione di MAS Elettronica consente a FAE Technology di consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale. Con l’aggiunta della sede di Padova, il Gruppo porta a quattro il numero dei centri di ricerca e sviluppo di proprietà, integrando il nuovo sito agli attuali poli di Bergamo, Faenza e Roma.

Le Dichiarazioni del Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha espresso la sua soddisfazione per l’operazione: «Sono estremamente soddisfatto di iniziare un percorso condiviso insieme a MAS Elettronica. Una realtà di riferimento nella ricerca, design e ingegnerizzazione di soluzioni elettroniche, che ci darà modo di ampliare ulteriormente lo spettro applicativo in ambito tecnologico e di rafforzare il know how specifico del Gruppo a livello ingegneristico. L’integrazione di MAS Elettronica, che coincide con la terza operazione di M&A nell’ultimo anno e mezzo, ci permette di consolidare la presenza del Gruppo sul territorio nazionale, e contribuisce al percorso di crescita di FAE Technology come nuovo punto di riferimento nel panorama Tech nazionale e non solo».