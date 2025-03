La società di tecnologia eVISO S.p.A., quotata all’EGM con il simbolo EVISO, ha annunciato oggi il lancio di CORTEX GAS, la nuova piattaforma digitale che estende le funzionalità della sua infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria al mercato del gas. Questa mossa segue il successo della piattaforma CORTEX già applicata nel settore dell’energia elettrica e delle mele.

Il Contesto: Il Mercato del Gas in Italia e l’Innovazione di eVISO

Il mercato del gas in Italia si basa su un sistema di libera concorrenza, dove gli operatori acquistano gas all’ingrosso attraverso importazioni e stoccaggio nazionale per poi rivenderlo ai consumatori finali tramite i rivenditori del mercato libero. eVISO, con la sua tecnologia COMMOD-TECH, mira ad automatizzare diverse fasi di questa catena del valore, migliorando l’efficienza, la gestione dei dati e la trasparenza dell’intero sistema.

CORTEX GAS: Un Portale Unico per la Gestione delle Pratiche

La piattaforma CORTEX GAS è stata specificamente progettata per semplificare e automatizzare la gestione delle pratiche accessorie relative al gas. Queste includono operazioni come l’attivazione e la posa di un contatore, la voltura, e le modifiche all’impianto. La piattaforma offre ai rivenditori forniti da eVISO un unico portale centralizzato per caricare e gestire le pratiche relative a qualsiasi PDR (Punto di Riconsegna del gas), accelerando significativamente il flusso delle operazioni e migliorando l’efficienza complessiva. Un aspetto fondamentale di CORTEX GAS è la sua capacità di interfacciarsi con la maggior parte dei distributori, eseguendo l’operazione richiesta e restituendo automaticamente la risposta ai rivenditori, garantendo un flusso di lavoro continuo e automatizzato.

Il Successo di CORTEX LUCE e le Prospettive per il Gas

Nel corso dell’anno fiscale 2023/2024, la piattaforma CORTEX LUCE ha gestito un numero significativo di pratiche accessorie nel settore dell’energia elettrica. Nel canale diretto, si sono registrate 3.972 pratiche su 21.025 punti di prelievo a giugno 2024 (pari al 19%). Nel segmento dei rivenditori, le pratiche sono state 46.493 rispetto ai 179.791 punti di prelievo in fornitura nello stesso periodo (26%). Per quanto riguarda il settore del gas, dati interni di eVISO indicano che le pratiche accessorie pre-CORTEX GAS si attestavano intorno al 10% del numero dei PDR in erogazione. La nuova piattaforma CORTEX GAS è strutturata per gestire fino a 50.000 pratiche accessorie all’anno nel segmento gas, un aumento considerevole rispetto alle poche centinaia gestite in precedenza, promettendo una notevole efficienza e automazione nel processo.

Le Parole dell’Amministratore Delegato Gianfranco Sorasio

Gianfranco Sorasio, nella foto, amministratore delegato di eVISO, ha così commentato il lancio: “La piattaforma di gestione delle pratiche accessorie CORTEX LUCE ha permesso ad eVISO di gestire, dal suo lancio nel maggio 2021, oltre 1.250.000 servizi (fatturabili e non) in modo automatico ed autonomo. CORTEX LUCE nel solo esercizio FY 23-24 ha gestito 50.000 pratiche soggette a fatturazione, generando oltre 1 M€ di Gross Margin e migliorando significativamente la velocità e la qualità dei servizi. Sono fiducioso che CORTEX GAS, costruito sulla stessa infrastruttura di CORTEX LUCE, possa stupirci con risultati altrettanto eccellenti in futuro.”

Il Commento del Chief Technology Product Officer Carlo Cigna

Anche Carlo Cigna, Chief Technology Product Officer di eVISO, ha espresso il suo entusiasmo: “Con CORTEX GAS, siamo pronti ad espandere il nostro modello di business nel settore del gas. La piattaforma garantirà ai clienti una gestione ancora più automatizzata e fluida. La visione è quella di continuare a innovare, creare soluzioni scalabili e contribuire a una trasformazione digitale che acceleri la crescita e l’efficienza nel settore delle materie prime. Il percorso che abbiamo intrapreso con CORTEX LUCE ci ha mostrato il grande potenziale di questi strumenti e sono entusiasta di annunciare oggi l’estensione di questi vantaggi anche al settore del gas.”

In sintesi, con il lancio di CORTEX GAS, eVISO compie un passo significativo nell’applicazione della sua tecnologia di intelligenza artificiale al settore del gas, promettendo maggiore efficienza e automazione nella gestione delle pratiche per i rivenditori.