Dymation, business unit di CLS dedicata all’automazione e alla digitalizzazione dei processi logistici, annuncia il lancio del suo nuovo sito web, disponibile all’indirizzo www.dymation.com.

Il nuovo portale, fruibile in italiano e in inglese, si inserisce nel percorso di nuovo posizionamento del brand, con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza sul modello CDA (Consulenza, Digitalizzazione, Automazione) che CLS è in grado di offrire, presentandolo in modo chiaro e completo.

“Con il lancio del nuovo sito web, Dymation rafforza la propria presenza digitale e il suo ruolo di partner per le realtà che vogliono ottimizzare i propri processi logistici, integrando una tecnologia avanzata per efficientare i flussi di lavoro, garantendo flessibilità e scalabilità. La nuova piattaforma, che contribuirà a veicolare tale messaggio, è il riflesso della nostra evoluzione e visione per il futuro dell’automazione. Esprime inoltre la fiducia e la sicurezza che derivano dalle consolidate competenze tecniche e dalla nostra storia”, ha dichiarato Walter Felloni, nella foto, Business Unit Director di Dymation.

Supportare il cliente a partire da una customer experience pensata per i suoi bisogni

Tra le diverse novità si segnalano delle sezioni dedicate alle soluzioni per le differenti industry e una presenza rafforzata di case study che consentono di comprendere meglio i benefici concreti delle soluzioni offerte da Dymation, mettendo in evidenza l’esperienza consolidata della business unit nel settore dell’automazione.

Dal punto di vista dell’usabilità, il sito offre un’alberatura progettata per accompagnare l’utente nella ricerca delle soluzioni più adatte alle sue necessità.

Rispetto alla precedente versione, il nuovo portale si distingue per il tone of voice che enfatizza l’approccio innovativo di Dymation, mentre il layout visivo, risultato di un’analisi di posizionamento di mercato, è stato architettato con l’obiettivo di garantire una comunicazione più efficace.

Service Dymation “a portata di click”

Accanto alle aree di attività di Dymation, trova uno spazio fondamentale anche quella del Service: una sezione di contatto per facilitare il dialogo tra il cliente e il team di professionisti in Dymation.

In particolare, la presenza di una sezione completamente dedicata al servizio avvalora il ruolo di Dymation come partner in grado di mantenere alte performance con il cliente: dalla manutenzione preventiva a quella applicativa, fino all’assistenza per velocizzare i ricambi e diminuire l’eventuale inattività. Un ulteriore punto degno di nota è il supporto da remoto 24/7, che sottolinea la capacità di proporre un miglioramento continuo nella qualità dei servizi offerti al cliente.

Il nuovo portale web diventa quindi uno strumento chiave per rafforzare il posizionamento della business unit di CLS e presentare il suo portfolio di soluzioni per l’intralogistica e l’automazione industriale.