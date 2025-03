Il Consiglio di Amministrazione di Industrie De Nora S.p.A., multinazionale italiana leader nelle tecnologie sostenibili e nell’idrogeno verde, quotata sull’Euronext Milan, ha reso noti i risultati finanziari per l’anno 2024 e ha presentato un aggiornamento del piano strategico per il periodo 2025-2027. L’incontro, presieduto da Federico De Nora, ha visto l’approvazione della Relazione annuale integrata al 31 dicembre 2024 e la proposta di distribuzione di un dividendo pari a euro 0,104 per azione.

Risultati Finanziari 2024: Un Anno Soddisfacente in un Contesto Complesso

L’anno 2024 si è chiuso con un utile netto adjusted di euro 88,8 milioni, in diminuzione del 12,4% rispetto agli euro 101,5 milioni del 2023. La posizione finanziaria netta si mantiene positiva e sostanzialmente stabile a euro 67,1 milioni, rispetto agli euro 68,2 milioni di fine 2023. I ricavi al 31 dicembre 2024 si attestano a euro 862,6 milioni, in linea con le previsioni e in crescita dello 0,7% rispetto al 2023. L’EBITDA Adjusted margin ha raggiunto il 18,2%, superando la guidance del 17%.

Aggiornamento del Piano 2025-2027: Crescita Sostenuta e Focus sull’Energy Transition

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre fornito un aggiornamento sul Piano 2025-2027, delineando una strategia di crescita per i prossimi anni. Si prevede una crescita “low single-digit” per i Ricavi Core (Electrode e Water Technologies) con un CAGR del periodo 2024-2027. Il settore dell’Energy Transition è atteso in crescita “high single-digit” nel 2025, con una visibilità più limitata per gli anni successivi. I Ricavi di Gruppo sono previsti stabili o in crescita “low single-digit” (CAGR 2024-2027). L’EBITDA Adj margin annuo per il biennio 2026-2027 è stimato tra il 15% e il 17%. La Posizione Finanziaria Netta a fine piano è confermata positiva e in linea con il 2024. È stata inoltre confermata la distribuzione di Dividendi con un Pay Out fino al 25% per tutto il periodo del piano.

Le Parole dell’Amministratore Delegato Paolo Dellachà

Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora, ha commentato: “Il 2024 è stato un anno molto soddisfacente in un contesto macroeconomico e geopolitico non sempre facile e favorevole. De Nora ha continuato a perseguire e realizzare una crescita sostenibile e profittevole in tutte le geografie in cui opera, grazie alle solide performance di tutti i segmenti di business. Oltre agli eccellenti risultati finanziari, che si sono rivelati anche migliori della nostra guidance in termini di profittabilità, De Nora ha continuato a gettare le basi per una crescita sostenibile di breve e medio termine. In particolare, abbiamo lanciato con successo il nostro elettrolizzatore Small-Scale, Dragonfly®, dedicato alla generazione di idrogeno verde, abbiamo proseguito e consolidato il nostro impegno in R&D, presentando 14 nuovi brevetti, ed abbiamo espanso ed ottimizzato la nostra capacità produttiva, trasversale ai diversi segmenti di business, coinvolgendo gli stabilimenti in Cina, Giappone e Germania tra la fine del 2023 ed il 2024.”

Prosegue Dellachà: “Le vivaci dinamiche commerciali che si sono sviluppate nel corso dell’esercizio, con una crescita complessiva degli ordini del 15% rispetto al 2023, e che stanno proseguendo anche in questi mesi iniziali del 2025, insieme alla solidità finanziaria del Gruppo, supportata da una eccellente capacità di generazione di cassa operativa, costituiscono i presupposti per un proseguimento del nostro percorso di sviluppo, anche in un contesto macroeconomico e geopolitico complicato, come quello attuale. Per il 2025, ci attendiamo di continuare a crescere a singola cifra grazie allo sviluppo di tutti i segmenti di business, ed in particolare grazie alla crescita dei segmenti Water Technologies ed Energy Transition, entrambe sostenuti da un solido backlog. Per gli anni successivi di Piano, la resilienza dei nostri risultati economico finanziari sarà garantita dalle solide prospettive del nostro core business, Electrode e Water Technologies, che continuerà a crescere a singola cifra. Con riferimento al business Energy Transition, come già evidenziato in più occasioni, il rallentamento del mercato non permette di avere visibilità sui reali tempi di concretizzazione della pur ricca pipeline, che dipendono in gran parte dall’evoluzione della normativa a supporto del settore. Sul fronte della stabilità finanziaria, infine, in virtù della solida marginalità operativa dei nostri business tradizioni, ci aspettiamo di continuare a generare flussi finanziari in grado di coprire gli investimenti e la remunerazione dei nostri Azionisti, mantenendo una posizione finanziaria netta positiva stabile, in grado di supportare anche iniziative di sviluppo per vie esterne, mirate ad accelerare la crescita del Gruppo.”

Dettagli sui Ricavi e sulla Redditività

I ricavi al 31 dicembre 2024 sono pari a euro 862,6 milioni, in aumento dello 0,7% rispetto al 2023. L’evoluzione è stata influenzata negativamente per circa euro 15,9 milioni dall’andamento della valuta giapponese. L’EBITDA Adjusted margin si è attestato al 18,2%, superando la guidance. L’EBIT è risultato pari a euro 116,6 milioni, rispetto ai 136,9 milioni del 2023. La quota di risultato della partecipazione in thyssenkrupp nucera è stata positiva per euro 7,4 milioni. L’utile netto adjusted è stato di euro 88,8 milioni, in calo rispetto ai 101,5 milioni del 2023.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 è positiva per euro 67,1 milioni.

L’Assemblea degli Azionisti è convocata per il 29 aprile 2025 per l’approvazione del bilancio.