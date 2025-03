BdM Banca e Confcommercio Bari-BAT hanno siglato un importante accordo commerciale presso la sede della banca in corso Cavour. L’intesa è specificamente pensata per le imprese associate, con l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze e promuovere la competitività del tessuto produttivo locale (nella foto, un momento dell’incontro).

Firme Prestigiose per un Impegno Comune

La cerimonia di firma ha visto la partecipazione di figure di spicco: il Presidente di BdM Banca, Pasquale Casillo, e l’Amministratore Delegato, Cristiano Carrus, insieme al Presidente di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo, e al Direttore, Mauro Portoso. L’accordo prevede una vasta gamma di soluzioni finanziarie con scontistiche dedicate per le aziende aderenti a Confcommercio.

Offerta Finanziaria Vantaggiosa per gli Associati

L’offerta di BdM Banca pone una forte enfasi sulla relazione con gli associati. Nel breve termine, ciò si traduce nell’azzeramento totale dei costi per i servizi di base, come i costi di tenuta conto corrente, i bonifici, l’home banking e l’incasso effetti. Nel medio e lungo termine, la banca si impegna a garantire condizioni particolarmente vantaggiose rispetto al mercato, ad esempio per le linee di fido di conto, i servizi di pagamento e i POS.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti di BdM Banca

Pasquale Casillo, Presidente di BdM Banca, ha sottolineato: “L’obiettivo che condividiamo con Confcommercio è sostenere la crescita, l’innovazione tecnologica e digitale e lo sviluppo delle imprese del territorio. Grazie a questa partnership e alla nostra essenza di banca di prossimità, siamo in grado di proporre alle realtà imprenditoriali locali una serie di soluzioni per supportare gli investimenti e migliorare il proprio business”.

Cristiano Carrus, AD di BdM Banca, ha aggiunto: “Siamo determinati a rafforzare la nostra presenza sul territorio e la partnership con Confcommercio Bari-BAT rappresenta l’apertura di nuovi e importanti canali di dialogo. Vogliamo affiancare le aziende partendo dall’ascolto attivo delle esigenze per offrire soluzioni funzionali al loro sviluppo. Una banca di territorio e di prossimità come la nostra non può prescindere dall’individuare i bisogni e garantire condizioni di crescita per le imprese locali, grandi, medie o piccole che siano. È il nostro contributo fattivo allo sviluppo della Puglia e di tutto il Mezzogiorno”.

Il Commento del Presidente di Confcommercio Bari-BAT

Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Bari-BAT, ha dichiarato: “Questo accordo con BdM Banca rappresenta un passo fondamentale e concreto a sostegno delle imprese della provincia di Bari e BAT, un territorio vivace e ricco di eccellenze imprenditoriali. Confcommercio Bari-BAT è da sempre al fianco delle imprese, offrendo servizi, consulenza e soluzioni per affrontare le sfide del mercato. Grazie alla presenza capillare di BdM Banca nel nostro territorio, possiamo garantire agli imprenditori strumenti finanziari mirati, accesso agevolato al credito e supporto per investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Insieme, lavoriamo per costruire nuove opportunità e rendere il nostro tessuto imprenditoriale ancora più forte e innovativo”.