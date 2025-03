Un trend in crescita quello degli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane di ogni ordine e grado. Secondo i recenti dati diffusi dall’Istat, nell’anno scolastico 2023-2024 si è raggiunto il numero di quasi 359mila, rappresentando il 4,5% del totale degli iscritti. Questo dato segna un aumento significativo del +6% rispetto all’anno scolastico precedente, e ben 75mila in più negli ultimi cinque anni, con un incremento complessivo del +26%.

Cresce la Specializzazione dei Docenti, Ma Restano le Criticità

Parallelamente all’aumento degli studenti con disabilità, si registra una crescita della quota di docenti per il sostegno con una formazione specifica. Questa è passata dal 63% al 73% in quattro anni. Tuttavia, il rapporto Istat evidenzia come siano ancora molti gli insegnanti non specializzati (27%), con una punta del 38% nel Nord Italia. Inoltre, l’11% degli insegnanti di sostegno viene assegnato in ritardo, creando ulteriori difficoltà per gli studenti.

Discontinuità Didattica: Un Problema Persistente

Un altro aspetto critico sottolineato dall’Istat è l’elevata discontinuità nella didattica. Più di un alunno su due (il 57%) con disabilità ha cambiato insegnante per il sostegno da un anno all’altro, e un ulteriore 8,4% lo ha cambiato nel corso dello stesso anno scolastico. Questa instabilità può avere un impatto negativo sul percorso educativo degli studenti.

Dettagli sull’Aumento degli Alunni con Disabilità

Nell’anno scolastico 2023/2024, i quasi 359mila alunni con disabilità (fonte MIM) rappresentano un aumento di circa 21mila unità rispetto all’anno precedente. La percentuale di alunni con disabilità è più elevata nella scuola primaria e secondaria di primo grado (5,5%), mentre diminuisce nella scuola dell’infanzia (3,2%) e nella secondaria di secondo grado (3,5%). L’incremento rispetto all’anno scolastico 2018/2019 è notevole, con 75mila alunni in più.

Differenze di Genere e Tipologie di Disabilità

Si osservano notevoli differenze di genere: gli alunni con disabilità sono prevalentemente maschi (228 ogni 100 femmine). La disabilità intellettiva è la problematica più diffusa (40%), con una quota in crescita nelle scuole secondarie di primo (46%) e secondo grado (52%). Seguono i disturbi dello sviluppo psicologico (35%), più frequenti nella scuola primaria (39%) e dell’infanzia (63%). I disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione riguardano quasi un quinto degli alunni con disabilità e sono più diffusi nelle scuole secondarie di primo grado. Meno frequenti la disabilità motoria (9%) e quella visiva o uditiva (circa 7%). Il 37% degli alunni presenta più tipologie di problema, in particolare tra gli alunni con disabilità intellettiva (53%).

Autonomia e Certificazioni

Più di un quarto degli studenti (28%) ha un problema di autonomia, con difficoltà soprattutto nella comunicazione (21%) e nell’andare in bagno (19%). Quasi tutti gli alunni (98%) presentano una certificazione di disabilità o di invalidità per l’attivazione del sostegno scolastico, mentre una piccola quota (1,3%) ne usufruisce pur non avendola.