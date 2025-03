Si rinnova la Convenzione tra l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) S.p.A. e la Federazione Italiana Scherma (FIS) per favorire la realizzazione e la riqualificazione degli impianti e l’acquisto di attrezzature su tutto il territorio nazionale. L’accordo siglato dall’Amministratore Delegato di ICSC e dal Presidente della FIS, Luigi Mazzone è finalizzato alla promozione del ‘Top of The Sport‘ e del ‘Mutuo Light 2.0-FSN‘ dedicati alle Federazioni Sportive nazionali e alle società affiliate.

‘Top of The Sport’: Sostegno Finanziario Integrale per la Federscherma

Attraverso ‘Top of The Sport‘ ICSC garantisce il sostegno finanziario alla Federscherma per interventi relativi alla creazione, ristrutturazione, riqualificazione, abbattimenti delle barriere architettoniche delle sedi, dei centri federali e dei centri di preparazione olimpica. Grazie all’accordo, l’Istituto garantisce l’integrale abbattimento della quota interessi.

‘Mutuo Light 2.0-FSN’: Opportunità per le Società Affiliate

Beneficiari del ‘Mutuo Light 2.0-FSN‘ sono, invece, le Associazioni e le Società affiliate alle FIS. Il prodotto è finalizzato all’acquisto di attrezzature sportive, a finanziare progetti per la realizzazione e la ristrutturazione d’impianti sportivi (dati in concessione dalla pubblica amministrazione) su tutto il territorio nazionale. L’importo finanziabile va da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 60mila euro, con durata del finanziamento da 2 a 7 anni.

Ulteriori Vantaggi per le ASD e SSD

Inoltre, per agevolare l’accesso al credito degli affiliati, la Federazione si impegna ad erogare alle Società e Associazioni un contributo pari all’abbattimento degli interessi dei tassi applicati da ICSC a coloro che intendono usufruire del Mutuo Light. Di conseguenza, le ASD o SSD, vincitrici di apposito bando predisposto della Federazione, potranno investire per i propri centri sportivi a condizioni ancora più vantaggiose.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

“Il rinnovato accordo di collaborazione con la Federazione Italiana Scherma rappresenta un incontro tra obiettivi condivisi, capace di offrire opportunità concrete per la crescita della disciplina sportiva, supportando le esigenze di investimento con soluzioni finanziarie agevolate che prevedono l’abbattimento totale dei tassi di interesse. Un impegno a costruire insieme, per il rafforzamento delle realtà sportive locali e la promozione dello sport come motore positivo delle comunità”, ha commentato l’AD Antonella Baldino.

“La collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale rappresenta per il mondo della scherma un valore aggiunto, una risorsa preziosa e strategica che dà la possibilità alle società affiliate alla nostra Federazione d’investire in attrezzature sportive e ristrutturazioni d’impianti concessi in uso dalla pubblica amministrazione, accedendo a mutui che rappresentano opportunità importantissime. Il Protocollo d’Intesa firmato con l’ICSC guidato dal presidente Beniamino Quintieri e dall’AD Antonella Baldino, che ringrazio per il sostegno e la vicinanza verso il nostro sport, è inoltre espressione d’una più ampia condivisione progettuale sui valori e le prospettive della nostra disciplina, una visione comune che porteremo avanti con determinazione e sinergia. Non in ultimo, siamo orgogliosi d’essere affiancati dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale nel progetto Incentivazione allo Studio, che premia gli studenti-atleti più meritevoli per il combinato del rendimento scolastico-universitario e dei risultati sportivi. Un autentico fiore all’occhiello della Federazione Italiana Scherma che rivivremo il prossimo 3 maggio nella cerimonia di premiazione a Riccione”, ha dichiarato il Presidente della Federscherma Luigi Mazzone.