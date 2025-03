Rakuten Kobo ha scelto l’agenzia globale di comunicazione e marketing TEAM LEWIS per gestire le proprie attività PR e digital in Italia. Dallo scorso dicembre, le due realtà stanno collaborando per supportare il brand nel raggiungimento dell’obiettivo di rendere l’esperienza di lettura migliore per tutti, promuovendo sui media sia l’incessante attività di Kobo di ricerca e cura di eBook e audiolibri, che l’offerta premium dei suoi dispositivi user-friendly, dei servizi di abbonamento e delle app per la lettura.

Kobo, parte di Rakuten Group con sede a Tokyo e quartier generale a Toronto, offre a milioni di lettori in tutto il mondo l’accesso a un catalogo in continuo aggiornamento di libri classici e contemporanei – dai best-seller più amati agli ultimi successi indipendenti. I lettori possono fruire dei contenuti in qualsiasi momento, ovunque si trovino e su qualsiasi dispositivo compatibile.

Un’esperienza di lettura unica, sempre a portata di mano

Dal suo lancio, Kobo ha portato avanti la missione di rendere l’esperienza di lettura più coinvolgente e accessibile a tutti. Il brand si distingue per l’attenzione alla qualità e alla personalizzazione dell’offerta, proponendo una selezione curata di eBook e audiolibri, supportata da dispositivi eReader all’avanguardia, pensati per soddisfare le esigenze degli appassionati di lettura di oggi.

Crescita e consolidamento del posizionamento in Italia

Il mercato italiano è in forte espansione per Kobo, che ha scelto TEAM LEWIS per supportare il brand nelle attività di pubbliche relazioni e nella gestione dei social media, con l’obiettivo di aumentare la brand awareness e consolidare il posizionamento in un settore altamente competitivo.

Una comunicazione a 360°

TEAM LEWIS si occuperà delle attività quotidiane di digital PR, media relations e influencer marketing, assicurando visibilità al brand attraverso strategie integrate e una presenza mirata su diverse piattaforme.

Il lavoro di TEAM LEWIS include anche l’organizzazione e il supporto ad eventi speciali, che permetteranno di far vivere l’esperienza Kobo dal vivo, coinvolgendo i lettori e gli appassionati di tecnologia. Tra le altre attività, l’agenzia è responsabile dell’attività di media seeding, assicurando a giornalisti e influencer l’opportunità di testare i prodotti Kobo, con l’obiettivo di aumentarne la visibilità presso il pubblico italiano.

Offrendo una consulenza strategica continua, l’agenzia gestirà anche le attività di influencer marketing, identificando e collaborando con un network selezionato di creator per promuovere le campagne del brand, arricchendo l’offerta di contenuti organici. Un altro ambito di responsabilità riguarda la creazione e pianificazione di contenuti sulle principali piattaforme social, come Instagram e Facebook, nonché la gestione della community di Kobo, con un’attenzione costante al coinvolgimento e all’interazione con gli utenti.

“Collaborare con TEAM LEWIS, una realtà con forte respiro internazionale, è una scelta strategica che ci permette di accelerare la nostra crescita in Italia, un mercato con un enorme potenziale per la lettura digitale”, ha dichiarato Erin Ierullo, Senior Manager Communications di Rakuten Kobo. “Grazie alla loro expertise ventennale, siamo certi di poter raggiungere un numero sempre maggiore di lettori e offrire loro un’esperienza di lettura ancora più ricca e diversificata.”

“È un privilegio poter lavorare al fianco di un brand innovativo e prestigioso come Kobo,” ha dichiarato Chiara Morelli, Vice President Italy & Iberia di TEAM LEWIS. “Il nostro obiettivo è amplificare il messaggio di Kobo, connettendo i lettori italiani ai contenuti di qualità che il brand offre, utilizzando tutte le leve della comunicazione per aumentare l’engagement e la brand awareness. Inoltre, siamo entusiasti di supportare la missione di Kobo di avvicinare sempre più persone al piacere impagabile della lettura.”