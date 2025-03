Il colosso tecnologico Alphabet, nella foto il ceo Sundar Pichai, la holding a cui fa capo Google, starebbe per mettere a segno un’acquisizione di portata storica. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, la società di Mountain View è in trattative avanzate per l’acquisto della startup specializzata in cybersicurezza Wiz. La cifra sul tavolo è impressionante: circa 33 miliardi di dollari, la più alta mai spesa da Alphabet in un’operazione del genere.

Negoziati in Fase Avanzata, Possibile Annuncio Imminente

Le indiscrezioni parlano di negoziati in uno stadio avanzato, con la possibilità che un accordo venga annunciato a breve. Tuttavia, come spesso accade in affari di questa portata, non si escludono sorprese dell’ultimo minuto, e le trattative potrebbero anche non portare a una conclusione positiva.

Un Valore che Supera l’Acquisizione di Motorola

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe l’acquisizione più costosa nella storia di Alphabet, superando di gran lunga i circa 12 miliardi di dollari investiti per l’acquisto di Motorola nel lontano 2012. L’ultima valutazione ufficiale di Wiz risale a maggio 2024, quando la startup israeliana, con sede a New York, era stata valutata 12 miliardi di dollari in occasione di un round di finanziamento privato.

Il Precedente Rifiuto di Wiz all’Offerta di Google

È interessante notare come, nel luglio dello scorso anno, Wiz avesse già declinato un’offerta di Google del valore di 23 miliardi di dollari. All’epoca, la startup aveva espresso onore per l’interesse, ma aveva preferito mantenere la propria indipendenza, valutando anche la possibilità di una futura IPO (offerta pubblica iniziale), un’ipotesi che finora non si è concretizzata.

Una Mossa Strategica per il Cloud Computing

Wiz annovera tra i suoi investitori importanti nomi come Sequoia Capital, Index Ventures, Insight Partners e Cyberstarts. L’acquisizione permetterebbe ad Alphabet di ridurre il divario con i suoi principali concorrenti nel redditizio mercato del cloud computing, ovvero Microsoft e Amazon. La divisione cloud di Google ha recentemente raggiunto la redditività, generando ricavi per oltre 43 miliardi di dollari. L’integrazione delle competenze di Wiz nella cybersicurezza potrebbe rappresentare un importante vantaggio competitivo in questo settore in continua crescita.