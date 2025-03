Destination Italia, la prima realtà definita “GLocal Travel Tech” specializzata nel turismo incoming esperienziale e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noti i KPI consolidati relativi al periodo gennaio – febbraio 2025. I dati, sebbene non ancora sottoposti a revisione contabile, evidenziano una performance decisamente positiva per l’azienda.

Performance Finanziaria Iniziale del 2025

Il Gross Travel Value (GTV) al 28 febbraio 2025 ha raggiunto quota 14,4 milioni di euro, segnando una crescita significativa del 35,8% rispetto ai 10,6 milioni di euro registrati al 29 febbraio 2024. Questo incremento testimonia la dinamicità del business di Destination Italia e la sua capacità di attrarre un volume crescente di transazioni nel settore turistico.

Crescita nei Canali B2B e B2C

L’analisi dei dati per canale di vendita rivela una crescita robusta in entrambi i segmenti. Il canale B2B ha generato un GTV di 12,8 milioni di euro, con un aumento del 36,5% rispetto ai 9,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche il canale B2C ha contribuito in maniera significativa alla performance complessiva, con un GTV di 1,6 milioni di euro, in crescita del 30,5% rispetto agli 1,2 milioni di euro del 2024.

Margine di Intermediazione in Forte Aumento

Parallelamente alla crescita del volume d’affari, anche la redditività di Destination Italia ha mostrato un andamento positivo. Il Margine di intermediazione si è attestato a 1,5 milioni di euro, registrando un incremento del 40,6% rispetto agli 1,1 milioni di euro del periodo gennaio-febbraio 2024. Questo dato sottolinea l’efficacia del modello di business dell’azienda e la sua capacità di generare valore dalle attività di intermediazione nel settore dei viaggi.

Commento della Presidente Dina Ravera

Dina Ravera, Presidente di Destination Italia, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Esprimiamo un giudizio molto positivo sui dati di GTV e margine di intermediazione dei primi 2 mesi dell’esercizio, che sono superiori alle aspettative e quindi in linea con gli obiettivi di range di fatturato (75-90 mln) e range di Ebitda (3-4,5mln), annunciati dal CDA in data 31 ottobre 2024. Questi risultati, seppur parziali e confermati dal trend del mese di marzo, dimostrano l’efficacia degli importanti investimenti effettuati nel corso del 2024. Il 2025 si conferma un anno cruciale per le importanti ambizioni del Gruppo e per la realizzazione della prima Glocal Travel Tech, posizionamento strategico che potrà dare un grande upside allo sviluppo di Destination Italia. Siamo inoltre molto soddisfatti nell’annunciare che i cantieri più importanti e disruptive sono a regime: la vendita delle Licenze SAAS della piattaforma proprietaria Hubcore, il lancio del Canale B2B2C e il progetto multidestination che nel corso del 2025 diventerà operativo.”

Prospettive Future e Nuovi Progetti

Le parole della Presidente Ravera evidenziano come i risultati positivi dei primi due mesi dell’anno siano in linea con le ambizioni di crescita del gruppo per il 2025. L’azienda punta a consolidare la propria posizione come leader nel settore del turismo esperienziale grazie agli investimenti effettuati e al lancio di nuovi progetti strategici, tra cui la commercializzazione della piattaforma proprietaria Hubcore, l’introduzione del canale B2B2C e l’avvio del progetto multidestination.