Un importante passo avanti è stato compiuto nell’operazione finanziaria che vede protagonista Banca Ifis (nella foto ,il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio). L’istituto ha infatti ricevuto l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPA) volontaria totalitaria lanciata su illimity Bank S.p.A. La notizia, resa nota da Banca Ifis in data odierna, segna un momento cruciale nel percorso avviato lo scorso 8 gennaio 2025, quando l’intenzione di acquisire l’intero capitale sociale di illimity era stata comunicata al mercato.

Il Nodo del Golden Power

Un elemento di particolare rilievo in operazioni di questa portata è rappresentato dalla cosiddetta normativa Golden Power, che conferisce al Governo poteri speciali in relazione ad acquisizioni in settori strategici. In questo contesto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto di non esercitare tali poteri, proposta che è stata ora accolta dalla Presidenza del Consiglio. Questa decisione, comunicata a Banca Ifis il 14 marzo 2025, elimina uno degli ostacoli potenziali all’efficacia dell’Offerta.

Cosa Significa per l’Offerta?

Con il superamento del vaglio del Golden Power, una delle condizioni fondamentali per la validità dell’Offerta può dirsi soddisfatta. Questo è quanto emerge chiaramente dalla comunicazione di Banca Ifis, che sottolinea come la condizione di efficacia prevista nella comunicazione iniziale dell’Offerente sia ora da considerarsi avverata.

I Prossimi Passi e Dove Trovare le Informazioni

L’attenzione si sposta ora verso la pubblicazione del documento di offerta, che era già stato depositato presso la CONSOB il 27 gennaio 2025. In attesa di tale pubblicazione, Banca Ifis invita tutti gli interessati a consultare la comunicazione dell’Offerente, disponibile sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.bancaifis.it. In questa sezione è possibile trovare tutti i dettagli giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali che caratterizzano questa importante operazione finanziaria.