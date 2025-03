Una rapida conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina non è solo un imperativo umanitario, ma rappresenterebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per l’economia globale e, in modo particolare, per quella italiana. È quanto emerge con forza da un recente sondaggio condotto dal Centro studi di Unimpresa, che ha interpellato un vasto campione di 100.000 imprese associate. Queste aziende, operanti principalmente nei settori nevralgici di agricoltura, manifatturiero, servizi e turismo, hanno espresso con chiarezza la loro visione sul futuro economico internazionale.

Inflazione e Costi Energetici: la Tregua è la Chiave

Secondo l’82% delle imprese coinvolte nell’indagine, una tregua e una pace duratura tra i due paesi sono considerate determinanti per la ripresa economica. L’effetto più significativo atteso dalla fine delle ostilità è una significativa riduzione dell’inflazione e una conseguente stabilizzazione dei prezzi dell’energia e delle materie prime. In particolare, una pace celere permetterebbe un immediato allentamento della tensione sui mercati energetici internazionali, con una conseguente diminuzione dei costi di gas naturale, petrolio e grano, i cui aumenti hanno pesantemente penalizzato le attività economiche e i bilanci delle famiglie italiane.

Rilancio dell’Export e Opportunità per l’Agroalimentare e l’Industria

Un altro aspetto cruciale evidenziato dal sondaggio riguarda le prospettive commerciali. Il 76% delle imprese intervistate è convinto che la fine del conflitto porterebbe a un netto miglioramento degli scambi, facilitando la ripresa delle esportazioni italiane verso Russia e Ucraina. Questo fattore sarebbe di primaria importanza per il settore agricolo e il settore manifatturiero italiani, tradizionalmente molto legati ai mercati dell’Europa orientale, e potrebbe rappresentare un contributo decisivo alla ripresa economica complessiva del nostro Paese.

Turismo in Ripresa e Fiducia dei Consumatori

Per il 69% delle aziende associate a Unimpresa, il ritorno alla pace si tradurrebbe anche in un rilancio del settore turistico. Una ritrovata stabilità internazionale genererebbe maggiore fiducia nei consumatori a livello globale, stimolando la domanda turistica sia in entrata che in uscita dall’Italia. Una condizione di sicurezza e stabilità a livello internazionale si rivelerebbe quindi fondamentale per rivitalizzare una delle principali industrie italiane, duramente colpita dalle recenti crisi globali.

Investimenti e Credito: un Clima Più Favorevole

La cessazione del conflitto creerebbe anche un contesto più favorevole per gli investimenti internazionali, secondo il 65% delle imprese intervistate. Una maggiore fiducia nei mercati finanziari, unita alla riduzione della volatilità e al miglioramento delle condizioni generali di accesso al credito, incoraggerebbe le aziende italiane a investire in innovazione tecnologica e sviluppo produttivo, rafforzando la competitività dell’intero sistema economico nazionale.

Catena di Approvvigionamento e Logistica: la Fine delle Criticità

La pace tra Russia e Ucraina, inoltre, consentirebbe una ripresa più fluida della circolazione internazionale delle merci e della catena di approvvigionamento globale, come sottolineato dal 59% delle aziende coinvolte nel sondaggio. Questa condizione risolverebbe le numerose criticità logistiche e produttive che hanno caratterizzato gli ultimi anni, contribuendo a una ripresa economica globale più rapida e sostenibile.

Stabilità e Certezza per la Pianificazione Aziendale

Infine, il 54% delle imprese intervistate evidenzia come una stabile tregua ridurrebbe sensibilmente le incertezze politiche ed economiche internazionali. Questo permetterebbe alle aziende di pianificare investimenti e strategie di sviluppo di medio-lungo termine con maggiore certezza, favorendo così una crescita economica più stabile e duratura nel tempo.

L’Appello di Unimpresa alla Politica per la Pace

“Una rapida conclusione del conflitto tra Russia e Ucraina rappresenterebbe un fattore determinante per la ripresa economica globale e italiana, portando benefici immediati in termini di riduzione dei costi, incremento delle esportazioni, rilancio turistico e maggiore fiducia sui mercati finanziari. Risultati che sarebbero cruciali per consolidare la ripresa economica italiana e internazionale nei prossimi anni” sottolinea il Centro studi di Unimpresa. Giovanna Ferrara, presidente di Unimpresa, aggiunge: “La politica nazionale ed europea deve impegnarsi con maggiore determinazione per favorire un percorso diplomatico rapido e concreto verso la pace. Le nostre imprese, già provate da anni di crisi e instabilità, necessitano di un quadro geopolitico chiaro e stabile per tornare a crescere e competere sui mercati globali. La pace non è solo una questione etica e morale, ma anche una priorità economica assoluta per il nostro Paese. È essenziale inoltre che il dialogo in corso tra Stati Uniti e Russia continui con determinazione e produca rapidamente risultati tangibili, favorendo la distensione internazionale e la ripresa della cooperazione economica globale”.