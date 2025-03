Importanti novità per lo stabilimento Stellantis di Verrone, in provincia di Biella. Sono iniziati da alcune settimane i lavori per l’allestimento di 56 nuove macchine utensili che saranno dedicate alla produzione di componenti fondamentali per i moduli di propulsione elettrica (EDM). Questo investimento strategico, che ammonta a oltre 38 milioni di euro, segna un passo significativo verso l’elettrificazione della produzione del Gruppo in Italia.

Nuova produzione per l’elettrico entro il 2027

L’avvio della produzione di questi componenti a Verrone è previsto per la fine del 2027. Attualmente, i moduli EDM vengono realizzati in diversi altri stabilimenti Stellantis in Europa. L’investimento nello stabilimento piemontese si inserisce nel più ampio Piano Italia, presentato lo scorso dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Come dichiarato dal Gruppo, questo piano “pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone”.

Alberi e ingranaggi per la piattaforma STLA Small

Nello specifico, l’impianto di Verrone sarà dedicato alla realizzazione di alberi e ingranaggi in acciaio che verranno utilizzati per le motorizzazioni elettriche delle future vetture basate sulla piattaforma STLA Small. L’obiettivo a regime è di produrre oltre 400 mila pezzi all’anno, ma è già in corso una valutazione per un possibile aumento di ulteriori 200 mila componenti negli anni successivi, in base all’andamento del mercato automobilistico europeo.

Verrone: un polo d’eccellenza per la componentistica Stellantis

Lo stabilimento piemontese, guidato da Liliana Caminiti, è considerato uno dei fiori all’occhiello di Stellantis nel settore della componentistica. Con circa 350 dipendenti e una superficie di circa 300 mila metri quadrati, lo scorso anno ha prodotto oltre 200 mila cambi destinati agli stabilimenti del Gruppo in Europa, in particolare a quelli italiani di Melfi, Pomigliano e Atessa.

Imparato: “Orgogliosi di questo investimento”

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa Allargata, ha espresso grande soddisfazione per l’investimento: “Siamo orgogliosi di questo investimento perché è in sincronia con le altre attività che stiamo sviluppando in diversi mercati europei del Gruppo per proiettarci nel futuro, e ribadisce ancora una volta le competenze professionali e l’impegno delle persone che lavorano in tutti gli impianti italiani di Stellantis, senza distinzione tra produzione di autovetture, veicoli commerciali, componenti, motori e cambi. Si può fare, tutti insieme, e noi lo stiamo dimostrando”.