Il Consiglio di Amministrazione di SECO S.p.A. ha dato il suo via libera al bilancio consolidato per l’anno 2024, un esercizio che, come sottolineato dall’Amministratore Delegato Massimo Mauri, nella foto, ha presentato sfide significative per il settore. I dati finanziari, approvati nella riunione odierna e che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile, mostrano un quadro complesso ma con segnali di resilienza e prospettive di ripresa.

I numeri chiave del 2024

Analizzando i risultati, si nota come i ricavi FY24 si siano attestati a €183,5 milioni, registrando una diminuzione del 12,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo calo, la cifra è superiore alla guidance che la società aveva inizialmente fornito al mercato. Il business Clea, la suite software IoT di SECO, ha contribuito con €21,3 milioni, mantenendo una contribuzione stabile sui ricavi rispetto al 2023 e rappresentando il 12% del fatturato totale. Il margine lordo adjusted si è mantenuto su livelli elevati, pari a €96,8 milioni (52,7% dei ricavi), in linea con il record raggiunto nel 2023. L’EBITDA adjusted si è attestato a €28,2 milioni (15,4% dei ricavi), mentre l’utile netto adjusted è stato di €1,4 milioni (0,7% dei ricavi). Un segnale positivo è arrivato dalla generazione di cassa nel quarto trimestre del 2024, che ha raggiunto i €15,6 milioni, contribuendo a ridurre l’indebitamento finanziario netto adjusted a €41,3 milioni al 31 dicembre.

Le parole dell’Amministratore Delegato Massimo Mauri

Massimo Mauri, Amministratore Delegato di SECO, ha commentato i risultati con un tono che riflette consapevolezza delle difficoltà ma anche ottimismo per il futuro: “Sebbene il 2024 abbia riservato notevoli sfide per il nostro settore, sono orgoglioso che SECO abbia mantenuto il proprio impegno nel rafforzare le relazioni con i clienti e nell’accelerare la propria leadership tecnologica. La nostra strategia, incentrata su prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, tra cui la suite software IoT Clea, ci ha permesso di mantenere un profilo di gross margin ai massimi livelli di mercato. Abbiamo inoltre ottimizzato le nostre operazioni, migliorando il capitale circolante e riducendo significativamente l’indebitamento netto, rafforzando così la nostra solidità finanziaria complessiva. Queste azioni ci hanno consentito di superare la guidance fornita agli investitori la scorsa estate e di posizionarci per cogliere una quota significativa della ripresa che mi aspetto nel 2025. Guardo con entusiasmo alle opportunità che ci attendono, sostenuti da una robusta pipeline di nuovi prodotti e design win e guidati dal nostro costante impegno nell’innovazione tecnologica e nelle partnership strategiche. Il nostro focus sull’edge AI e sulla nuova famiglia di Modular Vision HMI ci permette di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti e di creare valore a lungo termine per i nostri azionisti”.

Analisi dei ricavi e della marginalità

Il calo dei ricavi, passato da €209,8 milioni nel 2023 a €183,5 milioni nel 2024, è stato principalmente attribuito al fenomeno del destocking, con i principali clienti che hanno continuato a ridurre i propri livelli di magazzino. Nonostante una migliore resilienza rispetto al resto del settore, questa dinamica ha influenzato i volumi di vendita in diverse aree geografiche e mercati verticali. I ricavi dell’Edge computing (€162,2 milioni) hanno registrato una diminuzione del 13%, mentre il business Clea ha mostrato maggiore stabilità. Il mantenimento di un elevato margine lordo adjusted è stato possibile grazie a un sales mix leggermente migliore per l’Edge computing e alla progressiva riduzione del costo dei componenti e delle materie prime.

Focus su EBITDA e utile netto

L’EBITDA adjusted ha subito una contrazione, passando da €50,6 milioni nel 2023 a €28,2 milioni nel 2024. Questa diminuzione è in gran parte dovuta alla riduzione del fatturato, nonostante un maggiore controllo delle spese operative. L’utile netto adjusted ha visto un calo significativo, attestandosi a €1,4 milioni rispetto ai €22,9 milioni dell’anno precedente.

Segnali positivi: generazione di cassa e riduzione del debito

Un aspetto positivo è rappresentato dalla robusta generazione di cassa nel quarto trimestre del 2024, pari a €15,6 milioni, che ha contribuito a una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto adjusted, sceso da €52,0 milioni a €41,3 milioni. Questa variazione è principalmente legata alla gestione del capitale circolante netto e alla riduzione delle scorte di magazzino.

Partnership strategica con Nayax

Un evento di rilievo successivo alla chiusura dell’esercizio è stata la partnership strategica a lungo termine annunciata il 27 gennaio 2025 tra SECO e Nayax Ltd., una piattaforma globale per i pagamenti e l’abilitazione del commercio. Questa collaborazione mira a integrare l’infrastruttura di pagamento di Nayax nei prodotti SECO, consentendo ai clienti OEM di gestire i flussi di pagamento e i punti vendita self-service automatizzati attraverso la piattaforma Clea.

Previsioni per il futuro

SECO guarda con fiducia al futuro, forte di un solido backlog di nuovi design win e della crescente adozione della sua suite software IoT Clea. La società prevede già nel primo trimestre del 2025 di raggiungere ricavi superiori a €47 milioni, con un margine lordo superiore al 50%. La tesi di investimento di SECO rimane solida, considerando il potenziale di crescita nel mercato dell’edge AI e delle soluzioni intelligenti per il settore industriale.