Ottime notizie per A.B.P. Nocivelli S.p.A., società leader nel settore del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, quotata sul segmento Euronext Growth Milan. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Bruno Nocivelli, nella foto, ha approvato la relazione consolidata semestrale al 31 dicembre 2024, evidenziando una top line e una marginalità in crescita per il primo semestre 24-25.

Risultati Finanziari in Dettaglio: Numeri in Ascesa

I ricavi delle vendite hanno raggiunto quota 41,3 milioni di Euro, segnando un incremento del 4,3% rispetto ai 39,6 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023. Il Valore della Produzione si è attestato a 42,1 milioni di Euro, in leggera flessione (-1,2%) rispetto ai 42,6 milioni di Euro del precedente esercizio. La redditività è in netto miglioramento, con un EBITDA pari a 9,8 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 9,3 milioni di Euro del 31 dicembre 2023, e un EBITDA margin che si attesta a un robusto 23,3%. Anche l’EBIT e l’Utile Netto mostrano trend positivi, con il primo a 8,5 milioni di Euro (+3,7%) e il secondo a 6,7 milioni di Euro (+3,9%). La Posizione Finanziaria Netta si conferma cash positive per 53,0 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 49,9 milioni di Euro del 31 dicembre 2023 e ai 47,7 milioni di Euro del 30 giugno 2024. Solido anche il Patrimonio Netto, che si attesta a 76,8 milioni di Euro.

Backlog da Record: Ordini per il Futuro

Un dato particolarmente significativo è la continua ascesa del portafoglio ordini (backlog), che ha raggiunto la cifra di 1,5 miliardi di Euro con una visibilità fino al 2031. Questo dato testimonia la solidità della pipeline di progetti di Nocivelli ABP e la fiducia del mercato nella sua capacità di realizzare commesse di successo.

Il Commento dell’Amministratore Delegato Nicola Turra

Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli ABP, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo soddisfatti della crescita complessiva che Nocivelli ha dimostrato anche in questo semestre. In un contesto di mercato in continua evoluzione, la nostra gestione strategica ci permette di guardare al futuro con fiducia. La solidità della nostra pipeline, testimoniata dalla continua crescita del backlog, è un indicatore chiave della nostra capacità di attrarre e realizzare progetti di successo. Il backlog ha raggiunto livelli record, confermando la fiducia del mercato nella nostra capacità di fornire soluzioni innovative e di alta qualità. Continueremo a lavorare con impegno per superare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno“.

Le Parole del Presidente Bruno Nocivelli

Anche Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nocivelli ABP, ha commentato positivamente la performance: “I risultati di questo primo semestre confermano la solidità finanziaria di Nocivelli e la validità del nostro percorso di sviluppo. La crescita di tutti i principali indicatori, unitamente a una Posizione Finanziaria Netta che si mantiene solida, dimostra la sostenibilità del nostro business model. Siamo orgogliosi di quanto raggiunto finora e continueremo a lavorare con dedizione per consolidare la nostra posizione di leadership nel settore, mantenendo sempre alta l’attenzione alla creazione di valore per i nostri azionisti e per le comunità in cui operiamo“.

Analisi della Performance Economico-Finanziaria

L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile al completamento di diversi progetti nel corso del semestre e ai servizi di efficientamento energetico forniti ai clienti. La leggera flessione del Valore della Produzione è dovuta all’avvio di nuovi cantieri solo dopo la chiusura del periodo in esame. I costi delle materie prime hanno registrato un modesto aumento in linea con la crescita dei ricavi, mentre i costi per servizi sono diminuiti grazie a una migliore gestione delle società consortili. I costi del personale si mantengono stabili. Il miglioramento dell’EBITDA Margin è frutto della positiva dinamica dei ricavi e dell’efficientamento di alcuni costi operativi. L’incremento dell’EBIT risente di maggiori ammortamenti legati a investimenti in riqualificazione energetica.

Prospettive Future e Progetti in Corso

Nocivelli ABP guarda al futuro con ottimismo, prevedendo una redditività aziendale soddisfacente. L’azienda è attivamente impegnata in nuove gare, con particolare attenzione alla riqualificazione di strutture sanitarie e ospedaliere in accordo con le amministrazioni pubbliche. Sono in fase di finalizzazione contratti assegnati precedentemente all’emergenza Covid-19, rinegoziati a causa dell’aumento dei costi delle materie prime. La società è inoltre coinvolta nella realizzazione di strutture per Ospedali e Case di Comunità finanziate con fondi PNRR. Sul fronte delle infrastrutture, Nocivelli ABP sta eseguendo lavori per il collegamento ferroviario tra la Ferrovia T2 Malpensa e la linea RFI del Sempione e si è aggiudicata, in RTI, la gara per la componente edilizia e impiantistica del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città di Torino. Infine, in qualità di fornitore qualificato di Terna S.p.A., ha ottenuto diverse commesse con interessanti prospettive di crescita.

Fusione per Incorporazione di RPP S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% RPP S.r.l. in Nocivelli ABP. L’operazione mira a realizzare maggiori sinergie, razionalizzare la governance e le strutture operative, commerciali e finanziarie, e ridurre i costi operativi e gestionali eliminando duplicazioni. La fusione, che rientra nella disciplina semplificata prevista per le società interamente controllate, non comporterà la determinazione di un rapporto di concambio né l’aumento del capitale sociale di Nocivelli ABP. La fusione sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci di RPP S.r.l. e dal Consiglio di Amministrazione di Nocivelli ABP.