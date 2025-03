(di Katherine Puce) In Italia, il settore manifatturiero è un pilastro fondamentale dell’economia, sia a livello nazionale che globale, grazie alla forza dell’export e al prestigio del Made in Italy, sinonimo di qualità riconosciuta in tutto il mondo.

Un settore fondamentale per l’Italia

Questo comparto non solo contribuisce in modo significativo al PIL, ma genera anche milioni di posti di lavoro, sostenendo un ampio indotto. Inoltre, rappresenta un motore di innovazione e sviluppo tecnologico, spingendo l’adozione di automazione, intelligenza artificiale, robotica e soluzioni sostenibili. Un forte esempio di spinta del settore è l’Industria 4.0, la quale sta trasformando profondamente il settore attraverso la digitalizzazione dei processi produttivi, aumentando l’efficienza e mantenendo l’Italia competitiva sullo scenario internazionale.

Anni di contrazione e di rallentamenti

Negli ultimi anni, il settore manifatturiero ha subito un calo significativo. Secondo una ricerca condotta lo scorso anno dall’Ufficio studi della CGIA, che analizza temi come fisco, occupazione, imprese e PIL, la ricchezza generata dal settore è diminuita in Italia dell’8,4%. Anche Francia e Spagna hanno registrato contrazioni, rispettivamente del 4,4% e del 16,4%. Uno dei principali fattori che ha colpito il settore è stata la perdita di indotti e competitività, aggravata dall’aumento del costo dell’energia, soprattutto dopo la crisi energetica del 2022. Inoltre, inflazione e tensioni geopolitiche hanno fatto salire il prezzo di materie prime essenziali come acciaio, alluminio e semiconduttori, rendendo la produzione più costosa e meno sostenibile per molte aziende.

L’adozione lenta e faticosa dell’Industria 4.0

Un altro aspetto cruciale riguarda l’adozione dell’Industria 4.0 sopracitata. Mentre altri paesi europei stanno investendo massicciamente nella digitalizzazione e automazione dei processi produttivi, molte PMI italiane faticano ad adottare queste nuove tecnologie. Molte aziende faticano ad adottare la digitalizzazione e automazione a causa di costi elevati, difficoltà di accesso ai finanziamenti, e una cultura aziendale spesso tradizionale e resistente al cambiamento. La mancanza di una strategia digitale strutturata rallenta ulteriormente l’innovazione. Inoltre, la complessità burocratica e le difficoltà nell’accesso agli incentivi pubblici rappresentano ulteriori ostacoli alla trasformazione tecnologica.

Questo ritardo nell’innovazione rende il comparto meno efficiente e meno competitivo rispetto ai concorrenti internazionali.

L’andamento fluttuante di inizio anno

Nei primi mesi del 2025, il settore manifatturiero italiano ha mostrato un andamento altalenante, con segnali di ripresa tra gennaio e febbraio. Secondo Trading Economics, l’indice PMI manifatturiero HCOB Italia, elaborato da S&P Global per Hamburg Commercial Bank (HCOB), è salito a 47,4 a febbraio, rispetto al 46,3 di gennaio, superando le previsioni di mercato. L’indice, basato su un sondaggio mensile condotto su circa 400 aziende, evidenzia una leggera ma positiva ripresa rispetto all’inizio dell’anno.

Guardando al futuro del settore, la crescita dipenderà sicuramente dalla capacità delle imprese di adattarsi ai cambiamenti e adottare strategie innovative per rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione. L’investimento in tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale nell’ottica dell’Industria 4.0, sarà cruciale per migliorare l’efficienza produttiva e contenere i costi operativi, garantendo al contempo una maggiore flessibilità e resilienza alle aziende del comparto.