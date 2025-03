Segnali contrastanti dall’economia statunitense. Nel mese di febbraio 2025, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato una crescita, interrompendo la tendenza negativa del mese precedente. Tuttavia, l’incremento è risultato inferiore alle aspettative degli analisti, sollevando interrogativi sulla forza della ripresa dei consumi.

Lieve aumento mensile, frenata rispetto all’anno precedente

Secondo i dati diffusi dall’US Census Bureau, le vendite al dettaglio hanno raggiunto i 722,7 miliardi di dollari a febbraio, segnando una variazione positiva dello 0,2% rispetto al mese di gennaio, quando si era registrato un calo dell’1,2%. Questo dato, pur indicando una ripresa dell’attività commerciale, si colloca al di sotto delle previsioni degli esperti, che avevano stimato un aumento più consistente, pari allo 0,6%. Analizzando l’andamento su base annua, si osserva un incremento del 3,1%, in rallentamento rispetto al +3,9% registrato nel mese di gennaio.

Il dato “core” supera le attese

Un segnale leggermente più incoraggiante arriva dal dato “core”, che esclude le vendite di automobili, considerate più volatili. Questo indicatore ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, superando il -0,6% del mese precedente e allineandosi perfettamente con le stime degli analisti. Questo suggerisce una tenuta della spesa al consumo in settori chiave, al netto del comparto automobilistico.

Un quadro economico ancora incerto

Nel complesso, i dati sulle vendite al dettaglio di febbraio 2025 dipingono un quadro economico statunitense in fase di stabilizzazione, ma ancora lontano da una crescita robusta. La ripresa della spesa dei consumatori, pur presente, sembra procedere con cautela, influenzata probabilmente da fattori come l’inflazione persistente e le incertezze sul futuro. L’attenzione degli analisti e degli operatori di mercato si concentra ora sui prossimi indicatori economici per comprendere meglio la traiettoria della ripresa e le possibili implicazioni per le politiche monetarie future.