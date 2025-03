L’economia tedesca rallenta e con essa anche l’interscambio commerciale tra Italia e Germania, due pilastri dell’economia europea con una lunga e solida tradizione di scambi. Nel corso del 2024, il valore totale degli scambi tra i due Paesi ha raggiunto i 156 miliardi di euro, segnando una flessione del 4% rispetto all’anno precedente.

Un calo contenuto in un contesto di solidi rapporti

Nonostante questa diminuzione, come sottolinea Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di commercio Italo-Germanica (Ahk Italien), “si confermano livelli storicamente elevati, a dimostrazione della solidità della relazione economica tra i due Paesi accresciutasi in particolare durante la pandemia e la crisi energetica seguita all’invasione dell’Ucraina”. Buck aggiunge che “il risultato di quest’anno è il terzo più alto di sempre e dimostra la solidità dei rapporti. La contrazione è dovuta principalmente al rallentamento dell’export italiano, influenzato dalla debolezza della domanda tedesca. Nonostante ciò, alcuni segnali sono incoraggianti, e la maggior parte delle nostre aziende si aspetta una chiara ripresa nel secondo semestre del 2025”.

Agroalimentare in crescita, timidi segnali di ripresa per la chimica

Guardando ai settori specifici, emergono segnali interessanti per il 2025. L’agroalimentare continua la sua crescita, con un aumento del 9% nel 2024 dopo il +10% del 2023. La chimica di base mostra una timida ripresa (+0,76%), con incrementi nei comparti gomma e plastica (+1,06%), segno di una possibile stabilizzazione della domanda. Il settore dell’auto ha registrato un aumento del 6,4% rispetto a dicembre 2024, mentre i settori energivori hanno visto un incremento del 3,4%. Inoltre, tra novembre 2024 e gennaio 2025, la produzione industriale in Germania ha mostrato segnali positivi.

La Lombardia resta il cuore dell’interscambio

A livello territoriale, la Lombardia si conferma il fulcro degli scambi commerciali tra Italia e Germania, rappresentando da sola un terzo del totale con 52 miliardi di euro. In Germania, la Baviera torna in testa tra i Länder più attivi (27 miliardi), superando di poco il Baden-Württemberg. In Italia, il Veneto (23 miliardi) e l’Emilia-Romagna (18 miliardi) mantengono un ruolo di primo piano.

L’incognita dei dazi americani

Uno dei fattori di maggiore incertezza per il 2025 è rappresentato dall’impatto dei dazi americani, che potrebbero colpire settori strategici dell’interscambio italo-tedesco. Italia e Germania rappresentano il 42,5% dell’export dell’Unione Europea verso gli Stati Uniti. I dazi riguarderanno scambi per almeno 49,5 miliardi di euro, con effetti diretti su automotive e siderurgia, oltre a ripercussioni su alcuni prodotti agroalimentari. Il settore più esposto è l’automotive tedesco.

Poggio (Ahk Italien): “Rafforzare la cooperazione per affrontare le sfide”

“In uno scenario sempre più complesso – dichiara Monica Poggio, nella foto, presidente Ahk Italien – Italia e Germania devono rafforzare la cooperazione economica e industriale per affrontare le sfide. È essenziale lavorare su tre priorità: contenimento dei costi energetici, snellimento burocratico e attrazione degli investimenti, anche attraverso una maggiore integrazione europea, come suggerito dai report Draghi e Letta. Nel lungo periodo, dobbiamo puntare su settori chiave per l’innovazione, con strategie comuni su intelligenza artificiale, transizione verde e manifattura avanzata. Il Piano d’azione bilaterale tra Italia e Germania rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare questa collaborazione e garantire competitività alle nostre imprese”.