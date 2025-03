“Voglio precisare che la Regione Campania in questo momento, per quanto riguarda i Campi Flegrei, si sta sostituendo ai Comuni per interventi che dovrebbero fare i Comuni.” Con queste parole, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (nella foto) è intervenuto a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, chiarendo la posizione dell’ente regionale in merito alla gestione dell’emergenza nell’area dei Campi Flegrei. De Luca ha sottolineato come la Regione si sia spinta oltre le proprie competenze per fornire un aiuto concreto ai cittadini: “Noi abbiamo realizzato a Bagnoli un’area di accoglienza e siamo andati oltre le competenze della Regione. Lo abbiamo fatto per dare una mano ai cittadini”.

Competenze comunali per l’accoglienza e la sistemazione

Il presidente della Regione ha poi rimarcato con forza le responsabilità dei Comuni nella gestione degli sfollati: “La collocazione dei cittadini che vengono sgomberati – sottolinea – è competenza dei Comuni, che devono fare accordi con le associazioni degli albergatori. Quindi, la nostra è un’area di sosta, di prima emergenza, ma se deve essere un luogo di accoglienza è nella competenza dei Comuni. Le aree di sosta sono di competenza dei Comuni, l’accoglienza è competenza dei Comuni, la collocazione nelle strutture alberghiere è competenza dei Comuni”.

Sanità e supporto psicologico: l’impegno della Regione

De Luca ha poi specificato l’ambito di intervento primario della Regione: “Quello che è competenza nostra è l’intervento che riguarda la parte sanitaria“. Tuttavia, ha aggiunto che anche in questo caso la Regione ha esteso il proprio supporto: “Ma anche qui siamo andati oltre, perché garantiamo anche la consulenza psicologica, lo facciamo a Bagnoli, e c’è una richiesta del sindaco di Pozzuoli per avere anche lì un intervento e stiamo verificando con l’Asl Napoli 2 Nord la possibilità garantire anche un supporto psicologico”.