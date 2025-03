Secondo un recente rapporto pubblicato da Allied Market Research, il mercato globale delle soluzioni per la gestione delle reti è in forte espansione. Si prevede infatti che raggiungerà i 18 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9,9% nel periodo compreso tra il 2022 e il 2031. Il report fornisce un’analisi approfondita dei principali segmenti di mercato, delle tendenze in evoluzione, della catena del valore, delle aree chiave di investimento, dello scenario competitivo e del panorama regionale. Questa pubblicazione si rivela una fonte di informazioni essenziale per i principali attori del mercato, gli investitori, i nuovi entranti e gli stakeholder che desiderano formulare nuove strategie per il futuro e rafforzare la propria posizione nel settore.

Crescita sostenuta per un mercato strategico

Le soluzioni per la gestione delle reti, utilizzate per equipaggiare, rilevare, supervisionare e mantenere le reti informatiche, hanno generato un volume d’affari di 7,1 miliardi di dollari nel 2021. La loro importanza è cruciale per la gestione della configurazione e per garantire il rispetto degli standard normativi delle reti. Queste soluzioni permettono di assicurare che le modifiche alla rete siano validate in modo coordinato e controllato, oltre a fornire un inventario delle soluzioni installate sui nodi, inclusi dettagli come versioni e date di installazione. Inoltre, utilizzano i dati raccolti dai nodi per identificare i rischi per la sicurezza associati all’ambiente IT.

Protagonisti del mercato

Il rapporto di Allied Market Research identifica i principali attori che operano in questo dinamico mercato. Tra questi figurano aziende di spicco come CA Technology, Cisco, Cubro Network Visibility, Ericsson, Huawei, IBM Corporation, Juniper Networks, Kaseya Co. Ltd., Live Action, Manage Engine, Micro Focus, NETSCOUT Systems, Nokia, Pasessler, Progress e Zoho Corporation.

Segmentazione del mercato: un’analisi dettagliata

Il report offre una segmentazione dettagliata del mercato globale delle soluzioni per la gestione delle reti in base a diversi fattori: componente, modello di implementazione, dimensione dell’impresa, settore verticale e regione geografica. L’analisi di ciascun segmento e sottosegmento è supportata da tabelle e figure, fornendo agli investitori, agli operatori di mercato e ai nuovi entranti una guida per individuare le aree di crescita più promettenti nei prossimi anni.

Soluzioni e servizi a confronto

Analizzando i componenti, il segmento delle soluzioni ha rappresentato la quota maggiore nel 2021, con quasi i due terzi del mercato totale, e si prevede che manterrà la sua leadership nel periodo di previsione. Tuttavia, il segmento dei servizi è destinato a registrare il CAGR più elevato, pari all’11,1% dal 2022 al 2031.

Implementazione: on-premise ancora dominante, ma il cloud avanza

Per quanto riguarda il modello di implementazione, il segmento on-premise ha detenuto la quota maggiore nel 2021, con quasi i tre quinti del mercato, e si prevede che manterrà il suo dominio in termini di entrate entro il 2031. Nonostante ciò, il segmento cloud è stimato a registrare il CAGR più elevato, pari all’11,5% durante il periodo di previsione.

Dimensione aziendale: le grandi imprese guidano il mercato, ma le PMI crescono rapidamente

In base alle dimensioni dell’impresa, il segmento delle grandi imprese ha dominato il mercato nel 2021, rappresentando oltre i due terzi del mercato globale delle soluzioni per la gestione delle reti, e si prevede che manterrà la sua posizione di leadership per tutto il periodo di previsione. Tuttavia, il segmento delle PMI è stimato a mostrare il CAGR più elevato, pari all’11,5% durante il periodo di previsione.

Geografia: Nord America in testa, ma l’Asia-Pacifico corre

A livello regionale, il Nord America ha rappresentato la quota maggiore nel 2021, contribuendo a oltre i due quinti della quota di mercato totale, e si prevede che continuerà a guidare il settore entro il 2031. Tuttavia, il mercato dell’Asia-Pacifico è destinato a mostrare il CAGR più rapido, pari al 12,4% durante il periodo di previsione. La ricerca analizza anche le regioni di Europa e LAMEA (America Latina, Medio Oriente e Africa).

Impatto del COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato delle soluzioni per la gestione delle reti, evidenziando le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento globali e interrompendo la produzione a livello mondiale.

Conclusioni chiave dello studio

Lo studio evidenzia come il segmento delle soluzioni abbia dominato il mercato nel 2021, ma si prevede una crescita significativa per il segmento dei servizi. L’implementazione on-premise è stata la più diffusa, ma il cloud è destinato a crescere maggiormente. Le grandi imprese hanno generato i maggiori ricavi, ma le PMI mostreranno il tasso di crescita più elevato. Il settore finanziario (BFSI) ha rappresentato il principale settore verticale nel 2021, ma si prevede che il settore retail crescerà più rapidamente. Infine, il Nord America ha guidato il mercato a livello regionale, ma l’Asia-Pacifico è destinata a una crescita notevole nei prossimi anni.