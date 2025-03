“Fare innovazione significa “migliorare la società in cui viviamo” e per questo “anche in anni difficili dobbiamo concentrarci” su questa sfida.” Con queste parole incisive, Alessandro Benetton, nella foto, presidente di Edizione, ha aperto un suo editoriale pubblicato su ‘Affari e Finanza’, sottolineando l’importanza cruciale di non arrendersi alla complessità del presente, ma anzi di intensificare gli sforzi per costruire un futuro più sostenibile e prospero.

Un imperativo per il nostro tempo

Benetton non esita a definire questa ambizione quasi un obbligo, considerando i segnali inequivocabili che il pianeta ci invia. “Penso che, anche in questi primi anni così complessi e difficili del terzo millennio, non dobbiamo rinunciare a fare tutto quanto è possibile per continuare a migliorare la società in cui viviamo – è la riflessione – siamo in qualche modo obbligati a farlo: il nostro pianeta dà segnali inequivocabili sul fatto che dobbiamo far evolvere le nostre abitudini, i nostri stili di vita, il nostro stesso modello di sviluppo.” L’obiettivo, secondo il presidente di Edizione, è chiaro: “Continuare a generare crescita e valore, salvaguardando l’ambiente che ci circonda, è la sfida a cui il mondo produttivo e delle istituzioni dovrebbe dedicarsi con la massima urgenza”.

Una nuova etica dell’innovazione

La responsabilità di innovare, secondo Benetton, non è più appannaggio di pochi, ma si sta diffondendo a tutti i livelli aziendali. “La responsabilità di produrre innovazione – di qualunque tipo: tecnologica, di processo, di prodotto – è sempre più diffusa a tutti i livelli all’interno delle aziende. E’ come se si stesse formando una nuova etica dell’innovazione, finalizzata a dare vita a servizi di nuova progettazione utili per ampie fasce di popolazione, riducendo allo stesso tempo la nostra impronta ambientale”.

Esempi concreti di un impegno tangibile

Per illustrare questa visione, Alessandro Benetton porta esempi concreti che toccano diversi settori. “Mi vengono in mente alcuni esempi, completamente diversi tra loro: gli scali di Roma e di Nizza, che fanno parte del nostro Gruppo, hanno sottoscritto un impegno formale a dimezzare le proprie emissioni entro il 2030 e ad azzerarle entro il 2040, e già da alcuni anni stanno orientando in questo senso i loro investimenti e la loro capacità di fare industria.” Questo impegno si traduce in azioni tangibili: “Da alcune settimane l’aeroporto di Fiumicino funziona grazie all’energia solare, attraverso una ‘solar farm’ ad alta tecnologia realizzata con un investimento di 50 milioni di euro, mentre a Nizza è in corso di realizzazione un nuovo terminal realizzato secondo i più avanzati criteri dell’economia circolare, in termini di materiali e di risparmio energetico.”

Innovazione sociale per rispondere a bisogni reali

L’innovazione non riguarda solo la tecnologia e l’ambiente, ma anche la sfera sociale. Benetton cita con entusiasmo l’esperienza di “Rosso”: “Su tutt’altro fronte, parlando dei servizi, mi fa piacere citare come esempio l’esperienza di “Rosso”, la startup creata da Chiara Schettino – una delle più promettenti imprenditrici under 30 del nostro Paese e membro della Fondazione Unhate – che si propone di realizzare un’anagrafe di giovani donatori di sangue, supplendo così in modo concreto alla cronica carenza di plasma nelle strutture ospedaliere.” Questo esempio, per Benetton, incarna perfettamente la sintesi tra “creazione di valore economico e valore sociale, appunto, attraverso una mentalità che punta a creare qualcosa di nuovo”.

Un messaggio di speranza e responsabilità

L’editoriale di Alessandro Benetton lancia un messaggio chiaro e potente: anche di fronte alle sfide più ardue, l’innovazione rimane la chiave per costruire un futuro migliore. La sua visione, supportata da esempi concreti e ambiziosi, sottolinea come la responsabilità di innovare sia ormai un dovere condiviso, un’etica che deve guidare le azioni di aziende, istituzioni e singoli individui.