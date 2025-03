Il mondo accademico e culturale italiano piange la scomparsa di Lucio Villari, storico di fama e autorevole voce nel panorama intellettuale del Paese.

Un Intellettuale Calabrese con lo Sguardo all’Europa Moderna

Nato a Bagnara Calabra nel lontano 1933, Lucio Villari ha dedicato la sua vita allo studio e all’insegnamento della storia, in particolare dell’età moderna. La sua carriera lo ha visto ricoprire il ruolo di docente universitario, culminando con la cattedra di storia contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Autore di Saggi Fondamentali

La sua produzione letteraria è vasta e apprezzata, con numerosi saggi che hanno contribuito ad approfondire la conoscenza di periodi cruciali della storia. Tra le sue opere più note spiccano “Settecento adieu. Dall’Illuminismo alla rivoluzione” e “Il capitalismo italiano del Novecento“, senza dimenticare il manuale scolastico “La società nella storia“, scritto in collaborazione con il fratello Rosario Villari, anch’egli storico. Il suo acume e la sua capacità divulgativa lo hanno reso un volto familiare anche al pubblico televisivo, con frequenti apparizioni in programmi culturali.

Dalla Storia al Teatro, Passando per l’Impegno Civile

La sua curiosità intellettuale lo ha spinto oltre i confini della ricerca accademica. Nel 1980, ha avuto una piccola parte nel film “La terrazza” di Ettore Scola. La sua passione per la cultura si è manifestata anche attraverso la curatela, l’adattamento teatrale e la regia di un classico dell’Illuminismo come le “Lettere persiane” di Montesquieu, spettacolo che ha debuttato al Ridotto di Venezia durante il Carnevale del 1986. Il suo impegno civile lo ha visto anche candidarsi al Parlamento Europeo nel 1999 con la lista I Democratici di Romano Prodi.

Riconoscimenti e Memoria di un Protagonista della Cultura Italiana

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Lucio Villari ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Estense nel 2001 per il suo libro su Niccolò Machiavelli e il Premio Benedetto Croce nel 2011 per “Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento“. Negli anni 2013-2017, è stato un ospite assiduo e membro del comitato scientifico dei programmi Rai 3 “Il tempo e la storia” e “Passato e presente“. Iscritto all’ANPI, Lucio Villari lascia un vuoto significativo nel panorama culturale italiano, ma la sua eredità intellettuale continuerà a illuminare le riflessioni sul passato per le future generazioni.