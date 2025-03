Creare un ponte, un’alleanza solida tra chi si prende cura e chi, ricevuta una diagnosi di Parkinson, intraprende un percorso spesso difficile ma che non deve mai oscurare la sua identità di persona viva. È con questo spirito che nasce e si rinnova “Parkinson Corpo e Anima“, la convention nazionale promossa con passione da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS. L’appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, si terrà a Napoli, presso l’elegante Hotel Royal Continental, nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 marzo.

Un Forum Nazionale per Abbattere le Barriere tra Medici e Pazienti

Questo importante forum rappresenta un’occasione unica di incontro e confronto, riunendo persone che convivono con il Parkinson, i loro familiari, i preziosi caregiver, i neurologi e tutto il personale sanitario coinvolto nella gestione della malattia. L’obiettivo primario è ambizioso ma fondamentale: migliorare la relazione tra medici e pazienti, favorendo così il benessere di chi affronta quotidianamente questa sfida e rendendo il percorso terapeutico più efficace e umano.

Novità Assoluta: la “Palestra Parkinson” per Ritrovare il Piacere del Movimento

L’edizione di quest’anno introduce una novità assoluta che promette di essere un vero e proprio valore aggiunto: la “Palestra Parkinson“. Si tratta di uno spazio dinamico e stimolante dove le persone potranno sperimentare, sotto la guida esperta di istruttori specializzati, diverse discipline pensate specificamente per le loro esigenze. Tra queste, il tai chi, la danza, l’attività fisica adattata AFA, il nordic walking, il pugilato, il pilates e persino il surf indoor, tutte attività mirate a migliorare l’equilibrio, la coordinazione e il benessere psicofisico in generale.

Focus Terapeutico e Ascolto dei Caregiver

Il meeting si aprirà venerdì 21 marzo alle 13:30 con una sessione plenaria dedicata alle “nuove prospettive terapeutiche“. Esperti del settore si confronteranno sulle ultime ricerche e innovazioni nel trattamento del Parkinson, dai farmaci di ultima generazione agli promettenti anticorpi monoclonali. Sabato 22 marzo, alle 11:30, l’attenzione si sposterà su una figura spesso centrale ma meno ascoltata: il caregiver. Un panel dedicato si occuperà delle loro esigenze, delle loro aspettative e delle importanti opportunità di supporto a loro dedicate. In questa occasione, verrà presentata l’indagine “Il peso del caregiving nella malattia di Parkinson“, condotta a livello nazionale proprio da Fondazione LIMPE. Nel pomeriggio, alle 14:00, si affronterà un tema cruciale come quello delle “fake news” e della disinformazione legate al Parkinson, esplorando strategie concrete per migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con questa patologia, dall’alimentazione all’importanza fondamentale dell’attività fisica.

Workshop Tematici per un Approccio Multidisciplinare

Parallelamente alle attività della palestra, durante le due giornate sono previsti diversi workshop che coinvolgeranno attivamente neurologi, persone con il Parkinson e caregiver. I temi affrontati saranno molteplici e di grande rilevanza, spaziando dalla gestione delle emozioni alla riabilitazione, dai disturbi del sonno alle terapie più avanzate.

Un’Alleanza Umana Oltre la Malattia

“Parkinson Corpo e Anima” nasce con l’ambizioso obiettivo di superare la tradizionale dinamica del rapporto medico-paziente – sottolinea il prof. Alessandro Tessitore, coordinatore della Convention – per costruire una vera e propria alleanza, dove chi convive con il Parkinson si senta riconosciuto prima di tutto come persona, e non solo come portatore di una malattia. La convention rappresenta un’occasione preziosa per condividere esperienze, scambiarsi strumenti pratici e favorire un dialogo aperto e costruttivo tra persone con il Parkinson, caregiver e professionisti della salute. Solo lavorando insieme, possiamo rendere il percorso terapeutico più efficace e migliorare concretamente la qualità della vita di chi affronta ogni giorno questa sfida”.

L’Attività Motoria come Elemento Chiave del Benessere

“Quest’anno, – aggiunge il prof. Michele Tinazzi, presidente di Fondazione LIMPE – con l’introduzione della Palestra Parkinson, vogliamo inoltre sottolineare con forza quanto l’attività motoria sia parte integrante del benessere psicofisico delle persone con il Parkinson. Questo spazio innovativo permetterà ai partecipanti di sperimentare discipline che non solo migliorano la mobilità e l’equilibrio, ma aiutano anche a riscoprire il piacere fondamentale del movimento”.

Un Evento Reso Possibile dal Sostegno del Territorio

L’importanza di “Parkinson Corpo e Anima” è stata riconosciuta e sostenuta da diverse Fondazioni e aziende del territorio. Tra i main sponsor dell’evento figurano con orgoglio Fondazione Grimaldi Ente filantropico, Fondazione Banco di Napoli, Fondazione Scudieri e Fondazione Santa Maria del Pozzo ETS.