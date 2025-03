Presentato a Nairobi un programma ambizioso per la rigenerazione degli insediamenti informali del Kenya, con il sostegno fondamentale della Cooperazione italiana. L’iniziativa, denominata Kenya Informal Settlement Redevelopment Programme (Kisrp), mira a trasformare le aree periurbane e periferiche del Paese, come sottolineano i promotori.

Obiettivo: Connettività, Servizi e Sicurezza

Il Kisrp punta dritto al cuore delle problematiche più urgenti di queste aree: migliorare la connettività, garantire un accesso più agevole ai servizi di base e rafforzare la sicurezza per i residenti.

Presentazione Ufficiale a Nairobi

La presentazione del programma si è svolta la settimana scorsa con una cerimonia significativa a Nairobi. All’evento ha partecipato l’ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali, insieme alla vice titolare reggente della Sede di Nairobi dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Valeria Buoninfante. Presenti anche rappresentanti delle contee di riferimento (Siaya, Kajiado, Kilifi) e del ministero delle Terre, dei lavori pubblici, dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano del Kenya.

La Sfida degli Insediamenti Informali in Kenya

La situazione in Kenya evidenzia una forte necessità di interventi di questo tipo. Oltre il 15% della popolazione urbana vive in insediamenti informali, e un preoccupante 53% della popolazione è considerata multi-dimensionalmente povera, ovvero priva dell’accesso a servizi essenziali come acqua potabile, cibo, vaccinazioni, alloggi dignitosi e istruzione.

Interventi Concreti e Finanziamento Italiano

L’iniziativa Kisrp, resa possibile grazie a un contributo di sei milioni di euro stanziati dalla Cooperazione italiana, interverrà direttamente nelle baraccopoli di Awelo (contea di Syaia), Kibarani Settlement Scheme (contea di Kilifi) e Mathare (contea di Kajiado). Le attività previste sono molteplici e includono la ricognizione e l’accatastamento dei terreni, nonché la riqualificazione delle aree attraverso la costruzione di infrastrutture vitali come strade, sistemi di raccolta delle acque piovane, strutture educative e sanitarie.

Le Città Africane Motore di Sviluppo: la Visione dell’Ambasciatore Natali

L’ambasciatore Natali ha sottolineato il ruolo crescente delle città africane come motori dello sviluppo del continente. “Per questo”, ha affermato, “programmi sostenibili e partecipati sono essenziali affinché gli spazi urbani siano gestiti in maniera adeguata, garantendo infrastrutture e servizi inclusivi che non lascino nessuno indietro”.

Durata Triennale e Finanziamento AICS

L’iniziativa “Rigenerazione degli insediamenti informali del Kenya” avrà una durata di tre anni, estendendosi dal 2025 al 2028. Il finanziamento, pari a sei milioni di euro, è erogato dall’Aics, e il programma è realizzato in collaborazione con il governo di Nairobi.

Migliorare le Condizioni Socio-Economiche e Valorizzare l’Esperienza Precedente

Una nota ufficiale evidenzia come l’obiettivo primario sia “migliorare le condizioni socio-economiche delle fasce più vulnerabili della popolazione, potenziando la connettività e l’accesso ai servizi di base all’interno e all’esterno degli insediamenti informali, promuovendo nel contempo lo sviluppo economico e la sicurezza“. L’approccio progettuale e gestionale si basa sull’esperienza consolidata del programma di conversione del debito Kenya-Italia (Kiddp), attivo per oltre dieci anni e considerato una delle migliori pratiche di cooperazione tra i due paesi, nonché uno dei programmi di sviluppo più apprezzati dal governo del Kenya.

La Diffusione degli Slum: Dati e Stime

Secondo i dati della Banca Mondiale, nel 2020 circa il 46,5% della popolazione urbana del Paese viveva in slum. Considerando una popolazione urbana di circa 14 milioni e 800mila persone nello stesso anno, si stima che approssimativamente sei milioni e 900mila persone vivessero in insediamenti di questo tipo. Le Nazioni Unite avevano stimato una percentuale ancora più alta nel 2007, pari al 55%.

Complessità delle Stime sulla Popolazione degli Slum

È importante sottolineare che queste cifre possono variare a seconda delle fonti e delle metodologie utilizzate per le stime. Ad esempio, la popolazione dello slum di Kibera, a Nairobi, è stata oggetto di valutazioni molto diverse tra loro.