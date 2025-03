SantimPay Financial Solution, S.C., azienda leader nell’innovazione dei sistemi di pagamento digitali, ha ricevuto il prestigioso premio “Most Innovative Payment Solutions – Ethiopia, 2024” nell’ambito dei Global Brand Frontier Awards, organizzati da Boston Brand Research & Media. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di SantimPay nel rivoluzionare le soluzioni di pagamento, promuovendo un’economia senza contanti e affrontando le sfide cruciali che le imprese e i consumatori in Etiopia si trovano ad affrontare nel settore dei pagamenti.

Un riconoscimento internazionale per l’innovazione e l’eccellenza

I Global Brand Frontier Awards sono noti per celebrare aziende eccezionali in diversi settori a livello globale, premiando i marchi che dimostrano innovazione, leadership e un impegno verso l’eccellenza. L’approccio innovativo di SantimPay Financial Solution nella semplificazione dei sistemi di pagamento sia per le aziende che per i consumatori l’ha posizionata come leader nel panorama della tecnologia finanziaria in Etiopia.

Le congratulazioni di Boston Brand Research & Media

Shivakumar, President & CEO di Boston Brand Research & Media, ha elogiato il successo di SantimPay: “SantimPay Financial Solution esemplifica ciò che significa guidare con innovazione e scopo. Il loro impegno nell’affrontare le sfide dei pagamenti in Etiopia non solo ha modernizzato l’ecosistema finanziario, ma ha anche stabilito uno standard di eccellenza nel settore fintech. Questo riconoscimento è una testimonianza della loro visione, perseveranza e impatto positivo sul settore.”

La gratitudine e la visione del CEO di SantimPay

Tensaye Desalegn, Chief Executive Officer di SantimPay Financial Solution, ha espresso la sua gratitudine e delineato la visione dell’azienda: “Siamo qui grazie al nostro lavoro di squadra diligente e cooperativo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e questa non è la fine. Vogliamo sostituire l’attuale ecosistema di pagamento con uno inventivo e facile da usare, uno che affronterà i problemi di pagamento che il nostro continente e la nostra nazione devono affrontare. Sono orgoglioso del team di SantimPay per aver contribuito con tutto ciò che potevano per garantire il funzionamento fluido e utile del nostro prodotto.“

Soluzioni di pagamento sicure e all’avanguardia

Le offerte innovative di SantimPay includono una suite di soluzioni di pagamento sicure e conformi, come mPOS, UPI, Payment Gateway e sistemi di fidelizzazione. Con un approccio incentrato sull’utente, l’azienda mira a semplificare le transazioni a livello locale e internazionale, consentendo alle aziende di tutte le dimensioni di prosperare nell’economia digitale.