Una vera e propria rivoluzione nei metodi di pagamento sta avvenendo in Italia. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, nel corso del 2024, il valore delle transazioni effettuate con strumenti digitali ha superato quello dei pagamenti in contante. A rivelarlo è una ricerca dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, presentata durante il convegno “Innovative Payments: operazione sorpasso”.

Il digitale al 43%, il contante al 41%

Nel dettaglio, nel 2024, il 43% dei consumi è stato regolato con carte di credito, bancomat, app e altri strumenti elettronici. L’uso del contante si è fermato al 41%, mentre la restante parte è stata saldata tramite bonifici, addebiti diretti e assegni. Questo storico sorpasso segna un punto di svolta nelle abitudini degli italiani.

Boom dei pagamenti contactless

Tra le modalità di pagamento digitale più gettonate, spicca la forte espansione dei pagamenti contactless. Questi rappresentano ormai quasi il 90% delle transazioni elettroniche nei negozi fisici, con un transato complessivo di ben 291 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente.

La spinta delle soluzioni di pagamento innovative

Ma non è solo il contactless a trainare la crescita del digitale. Le soluzioni di pagamento innovative, come quelle effettuate tramite smartphone e wearable (smartwatch, anelli, portachiavi), hanno registrato nel 2024 un vero e proprio boom, con un transato complessivo (online e offline) di 56,7 miliardi di euro, in aumento del 53% rispetto al 2023. In particolare, i pagamenti tramite dispositivi wearable hanno visto una crescita ancora più impressionante, con un +57% e un valore di 2,5 miliardi di euro.

Il commento degli esperti dell’Osservatorio

“Per la prima volta, il digitale diventa il metodo di pagamento più utilizzato dai consumatori italiani, rappresentando il 43% del totale dei consumi, mentre il contante scende al 41%” dichiara Ivano Asaro, Direttore dell’Osservatorio Innovative Payments. “Questo risultato è frutto di un percorso di tanti anni, che ha portato a cambiamenti importanti anche nell’approccio dei commercianti. Se è vero, infatti, che storicamente gli esercenti, soprattutto quelli piccoli, sono sempre stati abbastanza ostili al mondo dei pagamenti elettronici, è altrettanto evidente che qualche cosa è cambiata negli ultimi anni e che anche gli esercenti hanno compreso l’importanza dei pagamenti digitali. Il 53,5% dei piccoli esercenti ha dichiarato di preferire le carte rispetto ad altri strumenti di pagamento”.

Valeria Portale, Direttrice dell’Osservatorio Innovative Payments, aggiunge: “Nel 2024 la crescita più marcata è stata registrata dalle soluzioni di pagamento innovative (da smartphone e da wearable), che hanno raggiunto un transato complessivo (online e offline) di 56,7 miliardi di euro, in aumento del 53% rispetto all’anno precedente. Gli smartphone e i digital wallet giocano un ruolo sempre più centrale, non solo per i pagamenti, ma anche per la gestione di documenti di identità e credenziali di pagamento. L’utilizzo dei dispositivi wearable, come smartwatch, anelli e portachiavi, è in forte espansione: nel 2024, il transato con questi strumenti ha raggiunto un valore di 2,5 miliardi di euro, in crescita del 57% rispetto al 2023”.

Crescono anche Buy Now Pay Later e pagamenti in-car

Il trend positivo riguarda anche il Buy Now Pay Later (BNPL), che nel 2024 ha raggiunto i 6,8 miliardi di euro di transato, con una crescita del 46%. Questa modalità di pagamento, che consente di dilazionare gli acquisti senza interessi, è particolarmente popolare per gli acquisti online. Parallelamente, si fanno strada i pagamenti effettuati direttamente dai veicoli (in-car payments), con l’automotive e le Big Tech che investono sempre più in questa direzione per semplificare operazioni come il rifornimento e il parcheggio.

Esercenti sempre più aperti ai pagamenti digitali

Nel 2024, il valore totale incassato dai punti vendita fisici tramite strumenti di pagamento digitali ha raggiunto i 385 miliardi di euro, con una crescita del 7%. È interessante notare che 43 miliardi di euro provengono da pagamenti effettuati da stranieri in Italia, sottolineando l’importanza dell’accettazione di strumenti digitali in un contesto sempre più internazionale. Anche i terminali di accettazione (POS) sono in evoluzione, con una crescita significativa delle soluzioni Software POS, che offrono maggiore flessibilità e semplicità di onboarding.