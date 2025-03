Una nuova soluzione per le aziende che necessitano di elevate capacità di calcolo per l’Intelligenza Artificiale è stata presentata da Krambu. L’azienda ha annunciato il lancio della sua piattaforma cloud privata di Intelligenza Artificiale come servizio (AIaaS), offrendo alle organizzazioni un modo innovativo per accedere a risorse di high-performance computing senza la necessità di ingenti investimenti iniziali in hardware.

Potenza GPU su richiesta per applicazioni avanzate

Questa piattaforma all’avanguardia consente alle aziende di sfruttare potenti risorse GPU su base “as-needed”, supportando applicazioni che richiedono un’elevata intensità di calcolo come l’apprendimento automatico (machine learning), l’apprendimento profondo (deep learning) e l’analisi dei dati (data analytics).

Flessibilità e scalabilità per le esigenze aziendali moderne

Disponibile per clienti selezionati, la piattaforma è progettata per soddisfare le crescenti esigenze delle imprese moderne, fornendo accesso in tempo reale a una potenza computazionale avanzata. Grazie al modello GPU-as-a-Service (GPUaaS), le organizzazioni possono gestire in modo efficiente i carichi di lavoro fluttuanti e adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei progetti, eliminando i ritardi e le spese associate all’espansione delle infrastrutture tradizionali.

La crescente domanda di potenza computazionale per l’AI

Secondo il World Economic Forum, la potenza computazionale necessaria per sostenere l’ascesa dell’AI raddoppia all’incirca ogni 100 giorni. Questa rapida escalation della domanda di calcolo evidenzia la sfida di scalare le infrastrutture tradizionali abbastanza rapidamente da soddisfare le esigenze in evoluzione dei progetti. Sfruttando un modello su richiesta, le organizzazioni possono regolare dinamicamente la capacità GPU in tempo reale, garantendo che sia la vasta elaborazione dei dati che gli algoritmi complessi ricevano la potenza necessaria senza ritardi o il costo sostanziale dell’espansione dell’infrastruttura fisica.

Un passo avanti verso un ambiente di calcolo più agile

L’introduzione di questa piattaforma segna un passo significativo verso un ambiente di calcolo più agile e reattivo. Allineando la capacità GPU direttamente con le esigenze dei progetti, il servizio supporta l’innovazione continua e l’efficienza operativa in un mondo sempre più guidato dai dati.