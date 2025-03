Dopo un anno ricco di successi, tra cui il debutto con un corner dedicato alla Rinascente di Milano, Hiro Design rinnova la sua partnership strategica con OneDay per continuare la sua crescita nel competitivo mondo del design. La collaborazione per il 2025 si concentrerà sulla definizione della strategia di comunicazione e sull’organizzazione dell’evento espositivo che Hiro Design presenterà alla prossima Milano Design Week, affidata al team del gruppo milanese.

OneDay partner strategico per la comunicazione e la Milano Design Week

Hiro Design ha scelto OneDay – il business builder noto per aver lanciato realtà di successo come WeRoad, ScuolaZoo e BRUM – come partner strategico per il 2025. In particolare, si affiderà al team di comunicazione guidato da Gaia Marzo, Corporate Communication Director ed Equity partner del gruppo, per sviluppare il concept espositivo e gli eventi che animeranno la Milano Design Week, oltre che per la definizione del piano strategico di comunicazione annuale.

Ritorno al Brera Design District con una “pop-up home”

Per il secondo anno consecutivo, Hiro Design sarà protagonista della settimana milanese dedicata al design, questa volta con una pop-up home che ricreerà un ambiente domestico arredato con i prodotti della sua collezione. Lo spazio scelto per questa immersione nel mondo Hiro è Varese8, situato nel cuore del Brera Design District, uno dei quartieri più vivaci e frequentati durante la Design Week.

Un palinsesto di eventi per coinvolgere la community del design

A supporto dell’organizzazione, il team di comunicazione di OneDay sta collaborando strettamente con Hiro Design per costruire un ricco palinsesto di eventi nell’evento, con l’obiettivo primario di avvicinare la community degli appassionati di design al brand attraverso incontri dal vivo. Durante la settimana, lo spazio espositivo ospiterà i progetti finalisti dell’ultima Call for Ideas dedicata alle mensole, ma sarà anche il palcoscenico per workshop di home-styling tenuti da esperte del settore e interior decorator, offrendo un’esperienza interattiva e formativa ai visitatori.

Una collaborazione continua per la brand awareness

La collaborazione tra Hiro Design e OneDay non si esaurirà con la Milano Design Week, ma proseguirà con l’obiettivo di dare continuità alla strategia di brand awareness attraverso un piano strutturato di media relations e pr. Il team di comunicazione di OneDay diventerà quindi il partner chiave per il progetto di costruzione e amplificazione multicanale della narrativa di Hiro, focalizzandosi sulla mission, i valori, i prodotti e il pool di designer che collaborano con il brand.

Le dichiarazioni di Gaia Marzo (OneDay)

“Quella con Hiro è una collaborazione che prosegue dal 2019, un lavoro stimolante e a tutto tondo che tocca ambiti diversi dalla comunicazione del brand a quella di prodotto con l’obiettivo di rendere Hiro il più iconico e interessante tra i marchi emergenti del settore del design”, commenta Gaia Marzo, Corporate Communication Director di OneDay. E continua: “Come membro del Comitato Scientifico e anche consulente per lo sviluppo prodotto, sono stupita di come Hiro in pochi anni sia stato in grado di diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni di designer e appassionati del design. La capacità del brand di essere interprete del suo tempo con prodotti smart, funzionali ed esteticamente unici, sono la sua forza. Ed è su questa caratteristica che abbiamo costruito la strategia di awareness e comunicazione che metteremo in pratica nei prossimi mesi.”

Il commento di Manuele Perlati (Hiro Design)

“Collaboriamo con OneDay e le sue company già da diversi anni, e finora si è sempre rivelato un partner strategico e operativo solido che ha saputo accompagnarci step by step nella crescita del business. Quest’anno abbiamo deciso anche di affidarci a Gaia e il team di comunicazione perché sentiamo che è arrivato il momento di investire nelle attività di media relations con l’obiettivo di consolidare l’awareness e il posizionamento di Hiro nel settore del design”, dichiara Manuele Perlati, Founder e CEO di Hiro.