Il mondo della gestione del magazzino e dei sistemi ERP è in fermento in vista di ProMat 2025, l’evento di riferimento per i professionisti del settore manifatturiero e della supply chain. Tra i protagonisti della manifestazione, che si terrà dal 17 al 20 marzo 2025 al McCormick Place di Chicago, spiccano Royal 4 Systems e la sua divisione specializzata in integrazione SAP Business One, BWISE.

Un’occasione per scoprire soluzioni all’avanguardia per l’ottimizzazione della catena di fornitura

La partecipazione a ProMat 2025 rappresenta per Royal 4 Systems e BWISE una vetrina privilegiata per presentare la loro gamma completa di strumenti dedicati all’ottimizzazione della gestione del magazzino e della supply chain. I partecipanti all’evento avranno l’opportunità di incontrare direttamente gli esperti di queste aziende e scoprire le potenzialità del WISE Warehouse Management System e della sua integrazione con SAP Business One attraverso la soluzione BWISE. L’obiettivo è mostrare come queste tecnologie possano incrementare l’efficienza, la precisione e la redditività delle operazioni aziendali.

Le funzionalità chiave del WISE WMS e di BWISE in primo piano

Durante la fiera, Royal 4 Systems e BWISE metteranno in evidenza le diverse funzionalità offerte dalle loro soluzioni, tra cui:

Gestione delle Entrate (Inbound): Ottimizzazione degli ordini di acquisto, dei trasferimenti di magazzino, delle notifiche di spedizione anticipate (ASN), dei resi e delle integrazioni con l’eCommerce.

Gestione Interna: Tracciamento degli asset a livello di singolo articolo, garantendo un controllo dell'inventario in tempo reale.

Gestione delle Uscite (Outbound): Ottimizzazione dei processi di rilascio degli ordini, prelievo (picking), imballaggio (packing) e spedizione.

Funzionalità Chiave: Ricevimento merci, assemblaggio/kit, controllo qualità (QA), gestione resi, stoccaggio (putaway), cross-docking, controllo inventario, riapprovvigionamento, gestione delle ubicazioni, inventari fisici/ciclici, gestione dei carichi, generazione di report e molto altro.

Integrazione: Integrazione fluida con SAP Business One, creando una potente soluzione ERP end-to-end.

Tecnologia: Utilizzo delle più recenti metodologie di integrazione, incluso il Royal 4 Universal Adapter, e compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi e database più diffusi.

Un appuntamento imperdibile per i professionisti della logistica e della produzione

La presenza di Royal 4 Systems e BWISE a ProMat 2025 si configura come un’occasione da non perdere per tutti i professionisti che desiderano rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e soluzioni innovative nel campo della gestione della supply chain e del magazzino.