Deodato.Gallery S.p.A., PMI Innovativa leader nel mercato dell’arte contemporanea con un focus particolare sulla street art e la pop art, ha annunciato la sua partecipazione all’Affordable Art Fair (AAF) di New York. L’evento si terrà dal 19 al 23 marzo 2025 presso il prestigioso Metropolitan Pavilion di Chelsea.

Un’opportunità strategica per la crescita internazionale

Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per Deodato.Gallery di consolidare il proprio posizionamento strategico globale e di attrarre nuovi investimenti nel dinamico mercato dell’arte, un settore che continua a registrare una crescita costante e un forte interesse a livello internazionale.

AAF New York: un palcoscenico d’eccellenza per l’arte accessibile

L’Affordable Art Fair New York è una delle principali manifestazioni internazionali dedicate all’arte contemporanea, offrendo una piattaforma ideale per scoprire e investire in opere d’arte originali con prezzi che variano dai 100 ai 12.000 dollari. L’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 70 gallerie internazionali e ha attirato più di 10.000 visitatori, confermando il suo ruolo cruciale come punto di riferimento nel panorama globale dell’arte contemporanea.

Una selezione esclusiva di artisti italiani e internazionali

Per l’occasione, Deodato.Gallery S.p.A. presenterà una selezione esclusiva di opere di artisti italiani e internazionali di grandeRichiamo, tra cui nomi celebri come Mr. Brainwash, Takashi Murakami, Marco Glaviano, Jose Molina, Daniele Fortuna e Marco Lodola. Questa partecipazione rafforza ulteriormente la leadership del Gruppo nel mercato dell’arte contemporanea, offrendo al contempo agli investitori nuove opportunità in un settore in continua espansione, che si afferma sempre più come un asset di valore strategico.

Deodato.Gallery: un punto di riferimento culturale e per gli investimenti

Con il consolidamento della sua presenza internazionale, Deodato.Gallery si conferma come un punto di riferimento nell’arte contemporanea, non solo a livello culturale, ma anche come importante player nel panorama degli investimenti. La partecipazione a fiere di prestigio come Art Miami, Art Wynwood, Seattle Art Fair, San Francisco Art Fair, AAF New York e AAF Londra è considerata fondamentale per rafforzare la brand awareness e attrarre nuovi investitori nel mercato dell’arte.

Le parole del CEO Deodato Salafia

“In un contesto di crescente interesse per l’arte come asset alternativo di valore, Deodato.Gallery si posiziona come un attore strategico, offrendo ai suoi investitori l’opportunità di acquisire opere d’arte che, oltre a possedere un forte valore culturale, rappresentano anche un’opportunità concreta di investimento. Le recenti tendenze di mercato confermano che l’arte contemporanea, in particolare la street e pop art, continua a registrare un apprezzamento significativo nel valore.” ha dichiarato Deodato Salafia, CEO di Deodato.Gallery S.p.A. “AAF New York è una piattaforma fondamentale per espandere la nostra rete globale e consolidare la nostra leadership nel mercato dell’arte contemporanea. Questo evento non solo ci permette di presentare una selezione esclusiva di opere, ma anche di continuare a sviluppare relazioni con investitori e collezionisti, in un settore che continua a rappresentare una delle migliori opportunità di investimento alternativo a livello globale. L’arte, e in particolare la street e pop art, sta consolidando il suo ruolo come asset di valore, e siamo entusiasti di essere protagonisti di questa trasformazione.”