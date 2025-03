Decathlon ha promosso uno stile di vita attivo e personalizzato attraverso la sua nuova campagna di influencer marketing chiamata “Decathlon Wellness Journey“. L’iniziativa, curata da Dentsu Creative, è stata online dal 3 febbraio al 9 marzo con l’obiettivo di incoraggiare la pratica sportiva e un approccio al fitness che si adatti alle esigenze e alle preferenze individuali.

Il concept creativo: un viaggio verso il benessere personalizzato

Il concept creativo della campagna, ideato dal team Influencer Marketing di Dentsu Creative, si basa sui valori e sulla proposition del brand. Un vero e proprio “viaggio” alla scoperta del benessere “come e quando vuoi tu“, con Decathlon come alleato ideale per raggiungere i propri obiettivi di forma fisica.

Quattro talent per quattro stili di vita diversi

Il progetto ha coinvolto quattro talent d’eccezione, scelte per rappresentare diversi stili di vita e diverse esigenze di allenamento: Alessia Orro, campionessa olimpica della nazionale di pallavolo; Martina Baiardi, personal trainer; Giorgia Lucini, lifestyle influencer e mamma; e Diletta Begali, content creator e presentatrice.

Video dedicati al “Wellness Journey” personale

Le talent sono state protagoniste di quattro video, realizzati attraverso shooting dedicati e pubblicati sui loro canali social e su quelli di Decathlon. Ogni video ha raccontato il loro “Wellness Journey” personale, un percorso individuale per trovare la propria routine di benessere su misura.

Coinvolgimento della community e micro-influencer

La community social di Decathlon è stata attivamente coinvolta fin da subito, invitata a condividere domande, curiosità, consigli ed esercizi sulle pagine social del brand. Le talent hanno poi trasformato questi spunti in veri e propri workout. Inoltre, una squadra di micro-influencer, in rappresentanza della community, ha replicato gli esercizi delle talent, condividendo i video dei propri allenamenti sui loro canali social, creando un effetto di emulazione e partecipazione diffusa.

Il commento di Dentsu Creative: valorizzare i diversi stili di vita

“Decathlon mirava a promuovere il benessere in modo inclusivo e personalizzato, rivolgendosi a target diversi, incoraggiando l’attività fisica nel rispetto delle esigenze di ciascuno. Come Dentsu Creative abbiamo sviluppato una strategia di influencer marketing pensata a valorizzare i diversi stili di vita, attivando profili complementari e performanti grazie a un approccio data-driven, costruendo un dialogo autentico con la community. Il risultato? Un ecosistema di contenuti social efficaci, per tradurre il concetto di wellness in soluzioni pratiche e ispirazionali, invitando ognuno a trovare il proprio modo di stare bene, con libertà e consapevolezza.” – commenta Fabiola Granier, Head of Influencer Marketing Dentsu Creative.

Un’iniziativa integrata nella campagna Fitness Decathlon 2025

Il progetto “Decathlon Wellness Journey” è parte integrante della più ampia campagna Fitness Decathlon 2025 “È il tuo momento”, che è stata on air fino al 9 marzo su radio, social, web, magazine, e con presenza offline in alcuni store selezionati.

Il messaggio di Decathlon: “È il tuo momento” per un fitness personalizzato

“Decathlon si impegna a fornire gli strumenti e il supporto necessari per aiutare ciascuno a raggiungere il proprio potenziale, incoraggiando un approccio personalizzato al fitness, adatto allo stile di vita e alle preferenze individuali. “È il tuo momento” è il claim che racchiude l’essenza della nostra campagna: non esiste un’unica formula o un modo giusto di allenarsi, ogni persona ha le proprie esigenze, obiettivi e ritmi. L’obiettivo della campagna è quello creare engagement, promuovendo attivamente la pratica sportiva e offrendo agli utenti la possibilità di scoprire nuovi allenamenti attraverso i nostri prodotti hero, come il tapis roulant RUN 500 connect, l’ellittica INITIAL 500 e la ruota addominale AB WHEEL.” – commenta Federica Terramoccia, Head of Social, PR & Advocacy Decathlon Italia.