Il Consiglio di Amministrazione di AMCO-Asset Management Company ha approvato i risultati relativi all’esercizio 2024, che evidenziano un significativo ritorno alla redditività. La società ha registrato incassi per 1,5 miliardi di euro e un utile netto di 29 milioni di euro, segnando un’inversione di tendenza rispetto al risultato negativo del 2023.

La nuova strategia “Produciamo Valore” guida la ripresa

«A marzo 2024 AMCO ha definito una nuova strategia con il Piano “Produciamo Valore” e negli ultimi 12 mesi abbiamo lavorato per realizzare i progetti contenuti nel nostro Piano – spiega Andrea Munari, nella foto, Amministratore Delegato di AMCO –. I risultati del 2024 riflettono le azioni strategiche in corso: AMCO chiude l’anno con un risultato netto positivo, confermando la generazione di liquidità e una solida struttura patrimoniale. Nel corso dell’anno abbiamo rafforzato la governance e implementato un nuovo modello organizzativo, oltre ad altri cambiamenti strutturali volti a ottimizzare sia la gestione del credito interna sia quella tramite servicer terzi, con un approccio basato sempre più sull’analisi dei dati. La struttura ora è pronta per il lancio di nuovi progetti. Nel 2025 abbiamo lanciato il primo step del progetto RE.Perform e acquisito Exacta, società attiva nella gestione dei tributi non riscossi della Pubblica Amministrazione locale. Nel corso di quest’anno continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo sistemico di AMCO nell’interesse pubblico, a supporto del riequilibrio finanziario di imprese e famiglie».

I principali risultati finanziari del 2024

L’Asset under Management (AuM) si è attestato a €32,2 miliardi, in linea con le previsioni del Piano Strategico, con una diminuzione del 7% su base annua. Di questi, il 72% sono sofferenze e il 28% UTP (Unlikely to Pay). Il collection rate si è attestato al 4,4%, con incassi per €1,5 miliardi. L’utile netto è stato di €29 milioni, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo del 2023. L’EBITDA ha raggiunto i €237,1 milioni, con una diminuzione del 22% su base annua, dovuta alla riduzione degli AuM, alle spese per il rafforzamento della struttura aziendale e ai progetti strategici. L’EBITDA margin si è attestato al 54,2%. I requisiti patrimoniali sono ulteriormente cresciuti, con un CET1 al 37,4%. AMCO ha inoltre provveduto al rimborso di obbligazioni in scadenza per un totale di €850 milioni. Infine, la società ha mantenuto un rating investment grade da parte di S&P (BBB/A-2 con outlook stabile) e Fitch (BBB/F2 con outlook positivo).

Aggiornamenti sul Piano Strategico 2024-2028

Nel corso del 2024, AMCO ha implementato una nuova governance monistica, con un aumento dei membri del CdA. È stata inoltre rafforzata la struttura organizzativa con la nomina di un Condirettore generale, l’evoluzione del business in due Direzioni, il potenziamento dei controlli interni, la costituzione della Direzione Capital Management e la revisione del modello di gestione dei crediti in outsourcing. Sono stati implementati anche gli obiettivi di Sostenibilità in linea con la Strategia GSSE.

Nuovi progetti strategici avviati nel 2025

Nel febbraio 2025 è stato siglato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’80% del Gruppo Exacta, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo sistemico nella gestione dei deteriorati nell’interesse pubblico. È stato avviato il primo step del progetto RE.Perform, con la creazione di un team specializzato per la gestione dei mutui residenziali, e perfezionata la cessione di oltre €400 milioni di mutui retail re-performing. Infine, è stato lanciato il progetto DREAM per trasformare AMCO in una data-driven company, migliorando la qualità e l’analisi dei dati.