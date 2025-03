L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna ha chiuso il 2024 con risultati eccezionali, superando per la prima volta la soglia dei 10,7 milioni di passeggeri, con un incremento dell’8,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato, reso noto dal Consiglio di Amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, consolida la posizione dello scalo bolognese come il settimo più trafficato a livello nazionale per numero di passeggeri e il quarto per il cargo.

Record di traffico e performance economico-finanziarie positive

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per l’aeroporto, con un flusso di passeggeri che ha superato costantemente il milione al mese da maggio a ottobre. Parallelamente, le performance economico-finanziarie sono state altrettanto brillanti. I ricavi consolidati hanno raggiunto i 166,1 milioni di euro, con un aumento del 14,5% rispetto al 2023. L’EBITDA è cresciuto del 25%, attestandosi a 55,1 milioni di euro, mentre l’utile consolidato ha segnato un incremento significativo del 46,3%, passando da 16,7 milioni di euro nel 2023 a 24,4 milioni di euro nel 2024.

Investimenti strategici per infrastrutture e sostenibilità

L’aeroporto ha dimostrato una forte attenzione al futuro, realizzando investimenti per 42,6 milioni di euro nel corso dell’ultimo anno. Questi fondi sono stati destinati all’ampliamento e al miglioramento delle infrastrutture, nonché a iniziative di sostenibilità ambientale, il tutto sostenuto dal solido cashflow operativo.

Dividendo proposto per gli azionisti

A testimonianza della solidità finanziaria e della fiducia nel futuro, il Consiglio di Amministrazione ha proposto il pagamento di un dividendo ordinario lordo di euro 0,471 per azione. La data di pagamento è fissata per il 14 maggio 2025, con data di stacco cedola il 12 maggio 2025 e record date il 13 maggio 2025.

Le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato Nazareno Ventola

“Il 2024 segna per Aeroporto di Bologna un anno fondamentale nel processo di trasformazione e miglioramento del nostro scalo e molto positivo in termini di risultati. Un risultato importante, che prosegue nel solco della rapida ripresa post pandemica e che per ciò che riguarda il Marconi è andata oltre le aspettative degli analisti di settore – ha commentato Nazareno Ventola, nella foto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna –. Un anno che rappresenta idealmente la chiusura di un ciclo e l’apertura di uno nuovo: alcuni importanti investimenti hanno visto un sostanziale completamento con rilascio di capacità aggiuntiva e rinnovamento degli spazi a disposizione dei nostri clienti, con evidenti migliorie per rilevanti zone dello scalo, proiettandoci in un futuro che vede un’infrastruttura rinnovata, ampliata, tecnologicamente avanzata e sostenibile in grado di accogliere crescenti flussi di passeggeri. Continueremo nel 2025 e nei prossimi anni a portare avanti il nostro programma di investimenti che prevede un totale di circa 200 milioni nel quadriennio 2023-2026″.

Il commento del Presidente Enrico Postacchini

“Si chiude un anno molto positivo, che ha visto Aeroporto di Bologna connettere con l’Italia e con il mondo quasi 11 milioni di passeggeri – ha aggiunto Enrico Postacchini, Presidente di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Un flusso senza precedenti che ha chiaramente rappresentato anche una sfida per la nostra infrastruttura e tutto il personale, al quale voglio rivolgere i miei complimenti per il grande lavoro svolto. Su tali solide basi e rinnovando l’impegno alla crescita sostenibile abbiamo avviato il 2025 con grande fiducia, anche grazie al passaggio ad aeroporto coordinato che ci consentirà di gestire meglio i flussi dei passeggeri, soprattutto nella Summer Season”.

Dati di traffico nel dettaglio

Nel 2024, il traffico passeggeri ha raggiunto quota 10.775.972, con una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. I movimenti aerei sono stati 83.264 (+5,9%), mentre il trasporto merci ha toccato le 56.371 tonnellate (+10,5%). Anche il load factor medio è aumentato, passando dall’82,5% nel 2023 all’83,4% nel 2024. Il traffico internazionale ha mantenuto la sua prevalenza (75,2%), ma è il traffico nazionale a registrare un’accelerazione maggiore (+9,0%). Si segnala, infine, la significativa crescita del traffico Extra UE (+12,0%).

Andamento della gestione e risultati reddituali

I ricavi per servizi aeronautici sono cresciuti del 15,9%, mentre i ricavi per servizi non aeronautici hanno segnato un aumento del 7,8%. I ricavi per servizi di costruzione sono aumentati del 25,6%, grazie ai maggiori investimenti nel settore non aviation. L’EBITDA ha raggiunto i 55,1 milioni di euro (+25%), l’EBIT è cresciuto del 35,5% attestandosi a 34,9 milioni di euro, e l’utile consolidato ha raggiunto i 24,4 milioni di euro (+46,3%).

Investimenti per il futuro

Gli investimenti per 42,6 milioni di euro hanno riguardato principalmente la riconfigurazione della sala partenze Schengen, il nuovo parcheggio multipiano, la riqualifica dell’area security e controllo passaporti, e della sala arrivi Extra Schengen. Sul fronte della sostenibilità ambientale, sono state completate le attività di esproprio per la realizzazione di una fascia boscata, sono stati installati nuovi impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, ed è stato avviato il programma di decarbonizzazione di alcuni fabbricati.