Una ventata di pessimismo sembra aver investito i consumatori americani in questo mese di marzo. L’indice che misura la loro fiducia ha registrato un calo significativo, scendendo a 57,9 a metà marzo rispetto al 64,7 del mese precedente. Questo dato, pubblicato dal Wall Street Journal, si rivela ben al di sotto delle aspettative degli analisti, che avevano previsto un calo più contenuto, attestandosi intorno a 63,2.

Minimi da quasi due anni: le ragioni del declino

Quello attuale è il livello più basso registrato dalla fiducia dei consumatori statunitensi dal luglio del 2022, e segna il terzo calo consecutivo negli ultimi tre mesi. A pesare su questo sentiment negativo, come sottolinea la testata americana, sembrano essere le crescenti preoccupazioni legate alla politica tariffaria del presidente Trump e al suo potenziale impatto sull’inflazione.

Inflazione percepita in aumento: timori per il futuro

Proprio le aspettative di inflazione per l’anno in corso hanno subito un balzo notevole, passando dal 4,3% di febbraio al 4,9% attuale. Si tratta della percentuale più alta registrata dalla fine del 2022, un segnale tangibile della crescente inquietudine per il potere d’acquisto. A confermare questo trend negativo è anche l’indice elaborato dall’Università del Michigan, che ha rilevato un calo della fiducia ai minimi degli ultimi 29 mesi, con una flessione da 64,7 punti di febbraio a 57,6 nella lettura preliminare di marzo. Un dato ancora più allarmante se confrontato con quello di un anno fa, che segna un decremento del 27,1%.

L’incertezza politica ed economica al centro delle preoccupazioni

«Molti consumatori hanno citato l’alto livello di incertezza sulle politiche del presidente Donald Trump e su altri fattori economici», ha commentato Joanne Hsu, la responsabile del sondaggio dell’Università del Michigan. Sembra quindi che le dinamiche politiche ed economiche attuali stiano generando una diffusa sensazione di instabilità, alimentando i timori di una possibile recessione, scenario che non viene escluso nemmeno dallo stesso Trump. In un contesto in cui l’incertezza regna sovrana, la fiducia dei consumatori inevitabilmente ne risente, delineando uno scenario economico potenzialmente complesso per i prossimi mesi.