TXT e-solutions, azienda attiva nel settore delle soluzioni software, ha comunicato i risultati finanziari relativi all’esercizio 2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Enrico Magni. L’anno appena concluso si è caratterizzato per una solida crescita del fatturato, che ha raggiunto i 304,5 milioni di euro, segnando un incremento del +35,7% rispetto ai 224,4 milioni del 2023.

Crescita organica a doppia cifra e contributo delle acquisizioni

Un elemento significativo è la crescita organica dei ricavi, che si è attestata a un robusto +22,3%, raggiungendo i 274,5 milioni di euro. A questo risultato si aggiunge il contributo di 50,1 milioni di euro derivante dalle acquisizioni effettuate nel corso del 2023 e del 2024. L’espansione geografica dell’azienda è testimoniata dal fatto che i ricavi internazionali rappresentano circa il 25% del totale.

EBITDA in aumento nonostante gli investimenti in R&S

L’EBITDA (margine operativo lordo) ha raggiunto i 39,2 milioni di euro, con un aumento del +23,8% rispetto ai 31,6 milioni dell’anno precedente. Questo risultato è stato ottenuto nonostante i significativi e crescenti investimenti in ricerca e sviluppo, interamente spesati nell’esercizio, che hanno toccato i 14,9 milioni di euro, con una crescita del +64,7%. La marginalità sui ricavi si è attestata al 12,9%, in leggera diminuzione rispetto al 14,1% del 2023, principalmente a causa dei maggiori investimenti in R&S e del mix di ricavi che include attività non-core con margini inferiori.

Utile operativo e utile netto in crescita

L’utile operativo (EBIT) si è attestato a 25,5 milioni di euro, in crescita del +26,5% rispetto ai 20,2 milioni del 2023. L’utile netto ha raggiunto i 15,9 milioni di euro, con un incremento del +2,6% rispetto all’anno precedente. La crescita meno marcata dell’utile netto è attribuibile principalmente al risultato finanziario e a un tax rate leggermente superiore.

Indebitamento finanziario netto e dividendo proposto

L’indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2024 è pari a 90,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 31,4 milioni del 2023, principalmente a causa degli esborsi per le acquisizioni. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione.

Strategia di crescita e prospettive per il 2025

Daniele Misani, CEO di TXT, ha commentato: “La crescita del 2024 conferma la solidità della nostra strategia e la capacità di creare valore, rafforzando il nostro ruolo di partner tecnologico nei processi di business critici dei grandi clienti. Guardando al 2025, prevediamo una continuità nella crescita dei ricavi, con un impatto positivo sulla marginalità, anche grazie all’integrazione delle acquisizioni realizzate nel 2024 e nel primo trimestre del 2025.” L’azienda punta a consolidare la propria leadership attraverso l’innovazione e la creazione di valore sostenibile, con un focus sull’espansione nel settore pubblico e nel MarTech grazie alle recenti acquisizioni.