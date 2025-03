Reale Group, guidato da Reale Mutua, ha chiuso il 2024 con risultati finanziari di grande soddisfazione. L’anteprima del Bilancio Consolidato Integrato al 31 dicembre 2024, esaminata dal Consiglio di Amministrazione, evidenzia un utile d’esercizio che ha raggiunto i 220,3 milioni di euro, segnando una crescita del 40,4% rispetto all’anno precedente.

Solidità patrimoniale ai vertici del mercato

Oltre all’incremento della redditività, il Gruppo ha confermato la sua grande solidità patrimoniale. L’indice di solvibilità si è attestato al 326,6%, in crescita di 11,9 punti percentuali rispetto al 2023, posizionandosi tra i livelli più elevati del mercato assicurativo italiano ed europeo.

Raccolta premi in continua crescita, performance positiva nei diversi settori

La raccolta premi di Reale Group ha continuato la sua traiettoria di crescita, raggiungendo i 6,3 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2023. Questa performance positiva è stata trainata sia dal mercato nazionale italiano che da quello internazionale. La gestione Danni ha registrato un netto miglioramento del combined ratio operativo, scendendo al 95,5% (dal 99,2% del 2023). Anche la gestione Vita ha mostrato un risultato positivo e in crescita, pari all’1,0% delle masse gestite (rispetto allo 0,9% del 2023). Il valore del business Vita, misurato dal CSM (Contractual Service Margin), si è attestato a 854 milioni di euro, in crescita del 13%, rappresentando il 6,4% delle riserve tecniche.

Le parole del Direttore Generale Luca Filippone

“Forte crescita e grande solidità hanno caratterizzato il 2024 di Reale Group, sia nel mercato italiano sia nei mercati internazionali in cui il Gruppo ha consolidato la propria presenza con l’entrata in Grecia. Quello appena trascorso è un anno al quale guardiamo con soddisfazione e orgoglio per le tante sfide vinte grazie al grande impegno delle nostre Persone e dei nostri Agenti. Affrontiamo, dunque, il 2025 con rinnovato entusiasmo per cogliere tutte le opportunità che il mercato offrirà, a partire dalla copertura contro le catastrofi naturali diventata obbligatoria in Italia per le aziende. – ha dichiarato Luca Filippone, nella foto, Direttore Generale di Reale Group. La diversificazione nelle sue tre direttrici (assicurativa, internazionale e servizi) e la spinta trasformativa del Gruppo (Digitale, AI e Agile) rimangono i driver del nostro modello strategico saldamente ancorato alla sostenibilità e al nostro essere mutua.”

Dettaglio dei risultati consolidati

Il risultato consolidato di Reale Group ha raggiunto i 220,3 milioni di Euro, con un incremento dell’88,3% in termini omogenei, escludendo una plusvalenza straordinaria del 2023. La crescita dei premi totali è stata del 10%, con un aumento del 9,6% in Italia e dell’11,5% per le compagnie estere. A livello di settore, l’Auto è cresciuto del 13,1%, il Non Auto del 5,6% e il Vita del 12,3%. La redditività della gestione assicurativa Danni ha mostrato un miglioramento significativo, con un combined ratio operativo del 95,5%. La redditività del business Vita è cresciuta all’1,03% delle masse gestite, con un CSM di 854 milioni di Euro. L’indice di solvibilità del Gruppo si è attestato al 326,6%, e il patrimonio netto è cresciuto a 3,6 miliardi di Euro.

Rating in miglioramento per Reale Mutua

Nel corso del 2024, l’agenzia Fitch Ratings ha migliorato il rating di Reale Mutua e della controllata Reale Seguros da “A-” a “A“, il più alto degli ultimi 16 anni, con outlook stabile. Questo upgrade riconosce la solidità finanziaria del Gruppo e la sua forte capitalizzazione.

Utile in crescita anche per la Capogruppo Reale Mutua

L’utile d’esercizio 2024 della Capogruppo Reale Mutua, determinato secondo i principi contabili nazionali, è risultato pari a 393,4 milioni di Euro (rispetto a un utile di 12,4 milioni nel 2023). Tale risultato include una plusvalenza relativa al conferimento delle partecipazioni estere. Al netto di tale plusvalenza, l’utile d’esercizio si sarebbe attestato a 39,3 milioni di Euro, comunque in netta crescita rispetto all’anno precedente. Il volume dei premi contabilizzati ha superato i 3 miliardi di Euro, con una crescita del 6,9%. Il risultato della Gestione Danni di Reale Mutua è migliorato, con un combined ratio operativo del 102,3%. La redditività della Gestione Vita si è attestata all’1,0% delle riserve tecniche, mostrando una dinamica positiva. Il Patrimonio Netto di Reale Mutua è cresciuto a 2.810 milioni di Euro, e il Solvency Ratio ha raggiunto il 415,8%.