Simbolo indiscusso del Made in Italy, la pasta continua a conquistare i mercati di tutto il mondo. Con oltre 3,5 milioni di tonnellate prodotte annualmente, di cui ben il 60% destinato all’export in quasi 200 Paesi, la pasta si conferma un pilastro dell’economia italiana. Germania, Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone sono solo alcuni dei principali importatori di questo prodotto versatile e amato.

Un equilibrio tra tradizione, innovazione e sostenibilità

Il settore pastario italiano è in continua evoluzione, mantenendo un sapiente equilibrio tra tradizione, innovazione e sostenibilità. Dalla pasta proteica alle varianti gluten-free e a base di legumi, l’industria dimostra una grande capacità di rispondere alle nuove esigenze nutrizionali e ambientali dei consumatori globali.

“Si scrive pasta, si legge Cultura Made in Italy”: il nuovo libro che svela il ruolo strategico della pasta

A esplorare il ruolo strategico della pasta nell’economia italiana e il suo impatto sui mercati internazionali è il nuovo volume di Vanessa Giannetti e Maurizio Boccacci Mariani, intitolato “Si scrive pasta, si legge Cultura Made in Italy“, edito da Giappichelli. Il libro analizza come l’Italia si confermi leader mondiale del settore, non solo come produttore ma anche come primo consumatore al mondo, con ben 23 kg di pasta pro-capite annui. Interessante anche il dato relativo all’autoapprovvigionamento di grano duro, che in Italia si attesta al 64%, con il restante 30% circa importato.

Un’analisi a 360 gradi: cultura, innovazione e sfide future

Come spiegano gli autori, esperti di food marketing e strategie agroalimentari, il libro offre spunti di riflessione su diversi aspetti fondamentali della pasta. Da un lato, viene analizzata la pasta come simbolo culturale e del Made in Italy, ripercorrendo la sua storia millenaria e la sua centralità nella dieta mediterranea, evidenziando come sia diventata un’icona globale del buon cibo italiano. Dall’altro lato, il volume si concentra sull’innovazione e la sostenibilità, illustrando come l’industria stia sviluppando prodotti in linea con le nuove tendenze alimentari e la crescente attenzione all’ambiente.

Celiachia e turismo enogastronomico: nuove frontiere per la pasta

Il libro affronta anche le nuove sfide legate al tema della salute, con un focus particolare sulla celiachia e sulla necessità di sviluppare materie prime e tecnologie di trasformazione che contribuiscano alla prevenzione della patologia. Infine, viene esplorato il legame tra pasta e turismo enogastronomico, sottolineando come la valorizzazione delle eccellenze locali, come la Pasta di Gragnano IGP e le produzioni artigianali, rappresenti un asset fondamentale per il turismo esperienziale e la promozione del territorio.