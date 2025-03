La parola contrarian, nel lessico della finanza, definisce chi ha un atteggiamento contrario all’andamento generale del mercato, che lo porta a scelte di investimento diverse da quelle della maggioranza degli operatori: quando tutti vendono, lui compra e quando tutti comprano, lui vende. Il più celebre tra gli investitori contrarian è Warren Buffett, che ha dato dignità e consapevolezza a chi negli anni ha saputo coltivare un atteggiamento critico nei confronti della corsa del Toro o delle unghiate dell’Orso, i simboli che definiscono a Wall Street l’andamento, fortemente positivo o negativo, dei mercati.

Un Atteggiamento Critico Verso la Tecnologia: Il Libro di Lapucci e Lucchini

Un simile atteggiamento critico nei confronti dell’invadenza tecnologica che stiamo subendo in questo momento storico arriva da Massimo Lapucci e Stefano Lucchini, che la finanza la conoscono bene. Lapucci è stato segretario generale della Fondazione Crt di Torino, all’epoca grande azionista di Unicredit, mentre Lucchini, oggi a capo degli affari istituzionali di Intesa Sanpaolo, prima banca nel Paese, ha in precedenza lavorato per Montedison, Eni, Enel e Confindustria. L’atteggiamento contrarian non è per loro un concetto nuovo. Lo hanno declinato, alla luce delle tensioni geopolitiche attuali e dell’incertezza diffusa, in Ritrovare l’umano (pubblicato da Baldini+Castoldi), dove ricercano una risposta possibile e sostenibile a un tema ricorrente, ovvero i limiti del progresso.

La Riflessione Etica sull’Impatto Tecnologico

Oggi, mentre l’impatto tecnologico condiziona come non mai le nostre vite, dove le macchine pensanti sembrano in grado di togliere all’uomo il lavoro, ovvero la fonte primaria di sussistenza su cui per secoli si è innestato il progresso sociale, si impone una riflessione anche di natura etica, non solo evolutiva o conservativa. Tanto più che è concreto il rischio di trovarsi spiazzati, come evidenzia Sebastiano Maffettone nella prefazione: «Gran parte della sostenibilità attualmente all’opera — scrive — finisce con l’essere più che altro facciata, una spolverata di buona volontà o, come si dice, mero greenwashing».

Dalla Business Ethics all’Alternativa alla Digitalizzazione

Maffettone introduce il concetto di business ethics, inizialmente elaborato alla Wharton University di Filadelfia, sul quale Lapucci e Lucchini costruiscono il loro lavoro per arrivare a delineare un’idea di possibile soluzione, questa sì apertamente contraria alla digitalizzazione dell’esistenza, offrendo un’alternativa che punta a superare il «riduzionismo aziendalistico».

L’Azienda e i Principi ESG: Una Visione Critica

Il centro dell’osservazione è l’azienda, capace di produrre ricchezza e benessere per chi vi lavora e quindi progresso per l’intera società, su cui da una decina d’anni si applicano i principi Esg (environment, social, governance), ovvero il rispetto per l’ambiente, le comunità, il governo dell’impresa. Su questi tre pilastri, al di là delle deviazioni patologiche a cui fa riferimento Maffettone, si è modellata la vita imprenditoriale dell’ultimo decennio. Regole del tutto condivisibili in via di principio, ma in alcuni casi applicabili solo ad aziende di ampia dimensione, assai meno alle cosiddette Pmi, le piccole e medie imprese che oggi sono la struttura portante dell’economia italiana. Così, rilevano gli autori, la «macchina che impara» e che si manifesta a noi tramite ChatGpt, ha evidenziato come «l’implementazione di criteri Esg è dunque, il più delle volte, un esercizio di relazioni pubbliche più che un impegno reale verso la sostenibilità e la responsabilità».

L’Umanesimo come Soluzione: La Formula ESG + H

Riprendendo gli insegnamenti di Giuseppe Parini, proto-ambientalista, si arriva a riscoprire l’importanza dell’Umanesimo, anzi dell’Umanismo, che riporta alle scelte individuali, al nostro personale sentire. In questo modo prende corpo la soluzione suggerita dagli autori, che potremmo condensare in un semplice slogan: «Un’acca salverà il mondo». L’acca è l’iniziale di Health, Human e Happiness, salute, dignità della condizione umana e felicità perché, dicono Lapucci e Lucchini, non è possibile parlare di sostenibilità senza pensare all’essere umano nella sua interezza. Dunque, Esg + H sembra essere la formula del futuro. A prova di greenwashing.

