Il nuovo anno si apre con una marcata contrazione per l’industria automobilistica italiana. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, nel mese di gennaio 2025 la produzione del settore nel suo complesso ha registrato una flessione del 25,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Autovetture in picchiata, tenuta per carrozzerie

Analizzando i singoli comparti, emerge un quadro differenziato. La fabbricazione di autoveicoli ha subito un calo tendenziale del 37% a gennaio 2025. Ancora più marcato il dato relativo alla produzione di sole autovetture, che, secondo le stime preliminari di ANFIA, si è attestata a circa 10.800 unità, con un crollo del 63,4% rispetto a gennaio 2024. In controtendenza, il settore della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ha mostrato una crescita del 7% nel mese. Infine, la produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori ha registrato un decremento del 15,4%.

Un contesto industriale nazionale in leggera flessione

La performance negativa del comparto automotive si inserisce in un contesto di produzione industriale italiana complessiva ancora in calo a gennaio 2025, sebbene in lieve ripresa rispetto al mese precedente. L’indice della produzione industriale nel suo complesso ha infatti chiuso il primo mese dell’anno con un -0,6% rispetto a gennaio 2024.

Fatturato in calo nel 2024, export di componentistica in positivo

Guardando ai dati di fatturato, l’industria in senso stretto (escluse le costruzioni) ha registrato una variazione negativa dell’1,4% a dicembre 2024, con un calo sia sul mercato interno che estero. L’intero anno 2024 si è chiuso con una flessione del fatturato del 3,4%. Sul fronte dell’export, nei primi undici mesi del 2024, le esportazioni di autoveicoli dall’Italia hanno raggiunto i 16,4 miliardi di Euro, a fronte di importazioni per 33,7 miliardi. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di destinazione. Invece, l’export della componentistica automotive ha registrato un valore di 23 miliardi di Euro, con un saldo commerciale positivo di 6,4 miliardi di Euro. Tuttavia, anche il fatturato complessivo del settore automotive ha mostrato una flessione del 14,3% a dicembre 2024 e del 14,7% nell’intero 2024.

L’appello di ANFIA: “Serve un piano d’azione concreto e ambizioso”

“Anche l’apertura del nuovo anno si conferma in pesante ribasso per l’indice della produzione automotive italiana – commenta Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA – e il ‘Piano d’azione per l’Automotive’ presentato dalla Commissione europea ci lascia purtroppo insoddisfatti, non rispondendo pienamente alle necessità del settore.” Giorda sottolinea la necessità di misure concrete per salvaguardare la competitività delle imprese italiane, con particolare attenzione al costo dell’energia. L’associazione chiede un piano decennale di rinnovo del parco auto circolante, al fine di favorire la decarbonizzazione e sostenere la domanda.