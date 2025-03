Grande preoccupazione serpeggia tra i produttori italiani di vino, spiriti e aceti. Federvini, nella foto la presidente Micaela Pallini, l’associazione confindustriale di categoria, ha reso nota la sua forte opposizione alla prospettiva di nuovi dazi transatlantici su questi prodotti, definendoli “evidentemente insostenibili”. L’associazione teme una escalation tariffaria che potrebbe avere conseguenze molto gravi sia per l’Europa che per gli Stati Uniti.

Danni ingenti e irreparabili per migliaia di aziende e lavoratori

Le ripercussioni di tali misure, secondo Federvini, sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili, coinvolgendo intere filiere produttive, decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori su entrambe le sponde dell’Atlantico. L’associazione si allinea alle posizioni espresse dalle altre organizzazioni europee del settore, ribadendo con forza la necessità di mantenere vini e spiriti al di fuori di queste controversie commerciali, che non hanno alcuna attinenza con il settore agroalimentare.

Il precedente dei dazi imposti per motivi estranei al settore

Federvini ricorda come in passato il comparto abbia già pagato un prezzo molto alto a causa di dazi imposti per ragioni esterne al settore. L’associazione avverte che non è possibile permettere che una situazione simile si ripeta, soprattutto considerando che gli effetti potrebbero essere ancora più drammatici. Basti pensare che il solo export italiano di vini e spiriti verso gli Stati Uniti ha un valore di circa 2 miliardi di euro all’anno.

L’appello alle istituzioni per scongiurare nuove restrizioni commerciali

Di fronte a questa minaccia, Federvini lancia un accorato appello alle istituzioni italiane, europee e statunitensi. L’obiettivo è che si lavori con urgenza alla ricerca di soluzioni condivise che possano scongiurare l’introduzione di nuove misure restrittive e tutelare un commercio transatlantico che, nel corso del tempo, ha generato benefici reciproci per tutte le parti coinvolte.