Piano di Sorrento (Napoli) è protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT), giunta alla sua XXVIII edizione e in corso presso la Mostra d’Oltremare di Napoli fino a sabato 15 marzo. La rinomata località campana è presente all’interno del nuovo stand della Regione Campania, situato nel padiglione 4. In questa importante vetrina del settore turistico, Piano di Sorrento mette in mostra le sue bellezze naturali e culturali, nonché le tradizioni che rendono unico il suo territorio.

La Strategia di Promozione Turistica

“Prendere parte alla nuova edizione della BMT rappresenta un passo concreto nel percorso di promozione turistica che stiamo attuando”. Queste le parole del sindaco Salvatore Cappiello, che ha poi aggiunto: “La nostra città sta crescendo in termini di proposta per gli ospiti italiani e stranieri”.

Collaborazione e Turismo Sostenibile

“Al di là della promozione del territorio, che prosegue attraverso la partecipazione alla BMT, da parte nostra – spiega il vicesindaco con delega al turismo Giovanni Iaccarino – è forte la volontà di lavorare al meglio e in sinergia con tutti i protagonisti della filiera turistica. L’ambizione che dobbiamo coltivare insieme è anche quella di avvicinarci quanto più è possibile a una forma di turismo sostenibile che si incastri nella nostra Comunità. Lo dobbiamo al nostro territorio, un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo come testimoniano anche i numeri annui dei turisti che scelgono di trascorrere qui le proprie vacanze”.