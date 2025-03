La Regione Liguria compie un passo significativo verso il potenziamento della sanità territoriale con l’istituzione della figura dello psicologo di base. L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, al termine della seduta di giunta in cui è stata approvata la delibera che stanzia un milione di euro per il 2025, destinati alle Aziende Sanitarie Locali (Asl).

Stanziamenti e Distribuzione del Servizio

Nel dettaglio, i fondi saranno così ripartiti: 140.000 euro per l’Asl 1 imperiese, 180.000 euro per l’Asl 2 savonese, 450.000 euro per l’Asl 3 genovese, 90.000 euro per l’Asl 4 chiavarese e 140.000 euro per l’Asl 5 spezzina. Le linee guida approvate dalla giunta regionale stabiliscono che il servizio sarà attivo in ciascuna Asl a livello di distretto sanitario, con priorità di collocazione all’interno delle Case di comunità hub, qualora presenti. A erogare le prestazioni saranno psicologi liberi professionisti.

Modalità di Accesso e Percorso di Sostegno

La richiesta di assistenza psicologica potrà pervenire direttamente dal cittadino, dal medico di famiglia, dal pediatra o da un altro specialista. I professionisti saranno chiamati a sviluppare un progetto clinico completo, a partire dalla fase diagnostica fino alla definizione di un programma di sostegno psicologico personalizzato. Inoltre, in ogni Asl verrà creato un elenco degli psicologi territoriali.

Le Dichiarazioni dell’Assessore Nicolò: Una Risposta a un Bisogno Crescente

“È una misura molto attesa dal territorio – ha sottolineato l’assessore Nicolò -. Gli psicologi verranno individuati dalle Asl tramite una manifestazione di interesse e affiancheranno i medici di medicina generale nei loro studi o nelle case di comunità. Dopo il Covid, ci siamo resi conto che c’è necessità di questo supporto sempre più di frequente”. Nicolò ha poi aggiunto che “l’avvio del servizio dello psicologo di base ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta“.

Obiettivi del Nuovo Servizio: Filtro, Intercettazione e Integrazione

L’intento, ha proseguito l’assessore, “è quello di realizzare un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso, intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione”. Infine, ha concluso Nicolò, si punta a “organizzare e gestire l’assistenza psicologica in presidi di prossimità vicini alla popolazione come le Case di comunità, realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici psicologici, della salute mentale di secondo livello e con i servizi sociosanitari più generali”.